В Прикамье нашли тело девушки, унесенной половодьем

В Пермском крае завершились поиски 28-летней Олеси Косаревой. Ее тело обнаружили вечером 26 июля. Об этом в соцсетях сообщила мама погибшей.

В поисках участвовали профессиональные спасатели, родственники и волонтеры. По данным местных жителей, спасатели существенно расширили зону поиска. Тело уроженки Лысьвы обнаружили в районе впадения в Чусовую реки Сылвица, что примерно в 40 км от Кына.

Напомним, девушка пропала 11 июля, когда из-за аномальных дождей вышли из берегов малые реки вблизи села Кын. Она попыталась покинуть загородный дом, но его смыло течением.