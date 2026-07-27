Япония открыла залежи редкоземельных элементов в иле

Анализ ила с глубоководного морского дна у отдаленного тихоокеанского острова Минамиторисима, показал высокое содержание средних и тяжелых редкоземельных элементов, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Японское научное буровое судно Chikyu завершило в феврале месячную работу вблизи острова Минамиторисима, примерно в 1,9 тыс. км к юго-востоку от Токио. Это была первая в мире успешная попытка непрерывного подъема донного ила, содержащего редкоземельные элементы, с глубины около 6 км.

Всего извлечено около 50 т ила. В нем присутствует иттрий, который используется в аэрокосмической промышленности, энергетике и полупроводниках. Есть гадолиний, используемый при МРТ. Также обнаружен диспрозий, который используют в высокоэффективных магнитах для электромобилей. Содержание средних и тяжелых редкоземов составляет около 54% от общего объема.

Отбор проб велся ограниченное время и с небольшим географическим охватом, поэтому о размерах залежей пока судить сложно ввиду недостаточности данных. С февраля 2027 года в тех же водах планируется извлекать 350 т ила в день в течение месяца. Оценка перспектив для индустрии планируется к марту 2028 года.

Активным поиском редкоземов Япония озадачилась после ввода в январе жестких экспортных ограничений Китаем. С ноября поставки сокращаются после заявлений премьера Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня. В конце июня КНР добавила в черный список 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований и дочерние компании Mitsubishi Electric Corp. Теперь в списке уже 40 организаций и компаний.

Эрнест Филипповский