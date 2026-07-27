Япония открыла залежи редкоземельных элементов в иле
Анализ ила с глубоководного морского дна у отдаленного тихоокеанского острова Минамиторисима, показал высокое содержание средних и тяжелых редкоземельных элементов, сообщает газета The Asahi Shimbun.
Японское научное буровое судно Chikyu завершило в феврале месячную работу вблизи острова Минамиторисима, примерно в 1,9 тыс. км к юго-востоку от Токио. Это была первая в мире успешная попытка непрерывного подъема донного ила, содержащего редкоземельные элементы, с глубины около 6 км.
Всего извлечено около 50 т ила. В нем присутствует иттрий, который используется в аэрокосмической промышленности, энергетике и полупроводниках. Есть гадолиний, используемый при МРТ. Также обнаружен диспрозий, который используют в высокоэффективных магнитах для электромобилей. Содержание средних и тяжелых редкоземов составляет около 54% от общего объема.
Отбор проб велся ограниченное время и с небольшим географическим охватом, поэтому о размерах залежей пока судить сложно ввиду недостаточности данных. С февраля 2027 года в тех же водах планируется извлекать 350 т ила в день в течение месяца. Оценка перспектив для индустрии планируется к марту 2028 года.
Активным поиском редкоземов Япония озадачилась после ввода в январе жестких экспортных ограничений Китаем. С ноября поставки сокращаются после заявлений премьера Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня. В конце июня КНР добавила в черный список 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований и дочерние компании Mitsubishi Electric Corp. Теперь в списке уже 40 организаций и компаний.
Поиск Японией редкоземельных металлов является частью стратегии по снижению зависимости от поставок из Китая, который занимает доминирующее положение на мировом рынке редкоземельных элементов. Эксперты отмечают, что Китай контролирует значительную часть мирового производства и запасов этих минералов, используемых в высокотехнологичных отраслях. Так, по некоторым данным, на Китай приходилось до 90% мирового объема редкоземельных магнитов, необходимых для электроники и электродвигателей.
Напряженность между Японией и Китаем по вопросам поставок критически важных минералов обострилась после того, как Китай ввел жесткий экспортный контроль, что вызвало опасения по поводу глобальных цепочек поставок. Япония уже давно считает редкоземельные металлы стратегическим ресурсом, важным для электромобилей, ветряной энергетики, электроники и оборонных систем. В связи с этим Токио активно ищет альтернативные источники, в том числе рассматривает возможность добычи редкоземельных металлов в Гренландии.