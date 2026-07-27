Госэкспертиза одобрила проект новой поликлиники в Мотовилихе

Госэкспертиза Пермского края выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники на ул. Гашкова в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщает краевой минстрой, подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

В трехэтажной поликлинике будут созданы взрослое и детское отделения. Внутри появятся кабинеты врачей-терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога и других профильных специалистов. Кроме того, в поликлинике расположится дневной стационар на пять коек. Ранее сообщалось также, что больница будет рассчитана на 250 посещений в смену. Здания будет иметь площадь более 3 тыс. кв. м.