Прибыль пермского оператора грузоперевозок снизилась на 21%

Пермское ООО «Логистик Л7» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка компании почти полностью соответствует результату предыдущего года — 1,41 млрд руб. (годом ранее — 1,44 млрд руб.). При этом чистая прибыль общества снизилась на 21% со 145,3 млн до 114,3 млн руб. Себестоимость продаж также осталась на уровне 2025-го и соответствует 1,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании выросли до 261,8 млн руб., краткосрочные — до 291,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ООО «Логистик Л7» работать в Перми в сфере грузовых автомобильных перевозок с 2007 года. С февраля 2025 года руководителем является Руслан Мухамедзян.100% долей компании принадлежат пермскому бизнесмену Егору Метелеву. Согласно официальному сайту, «Логистик Л7» располагает семью складскими терминалами, собственными автомобилями и более 33 тыс. торговыми точками в обслуживании. Позиционируется одним из крупнейших логистических операторов в пути регионах России. Кроме Прикамья функционирует на территории Москвы и Московской области, Республике Удмуртии, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО.