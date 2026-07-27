Сестра Ким Чен Ына заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР

Ядерный потенциал Северной Кореи будет «непрестанно обновляться без малейшей остановки», сообщила глава административного отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра председателя КНДР Ким Ё Чен. Заявление последовало в ответ на призыв глав МИД стран АСЕАН.

Текст заявления Ким Ё Чен опубликовало ЦТАК. В нем написано, что участники форума АСЕАН заняли враждебную позицию по отношению к КНДР. Ким Ё Чен добавила, что попытка США и их сателлитов изменить ядерный статус Северной Кореи останется «проявлением глупой грезы».

Как отмечает Reuters, Ким Ё Чен часто выступает от имени своего старшего брата — Ким Чен Ына — по вопросам международной политики. AFP называет ее ключевым игроком в сфере коммуникаций и внешней политики Северной Кореи.

Ядерный статус КНДР был закреплен в конституции страны в 2023 году.

Эрнест Филипповский