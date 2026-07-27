Сестра Ким Чен Ына заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР
Ядерный потенциал Северной Кореи будет «непрестанно обновляться без малейшей остановки», сообщила глава административного отдела ЦК Трудовой партии Кореи и сестра председателя КНДР Ким Ё Чен. Заявление последовало в ответ на призыв глав МИД стран АСЕАН.
Текст заявления Ким Ё Чен опубликовало ЦТАК. В нем написано, что участники форума АСЕАН заняли враждебную позицию по отношению к КНДР. Ким Ё Чен добавила, что попытка США и их сателлитов изменить ядерный статус Северной Кореи останется «проявлением глупой грезы».
Как отмечает Reuters, Ким Ё Чен часто выступает от имени своего старшего брата — Ким Чен Ына — по вопросам международной политики. AFP называет ее ключевым игроком в сфере коммуникаций и внешней политики Северной Кореи.
Ядерный статус КНДР был закреплен в конституции страны в 2023 году.
Заявление сестры Ким Чен Ына, Ким Ё Чен, о намерении Северной Кореи постоянно обновлять ядерный арсенал является частью последовательной политики КНДР по укреплению своего оборонного потенциала. Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно призывал к быстрому расширению и усилению ядерного арсенала, заявляя, что обстановка в области безопасности требует «быстрого расширения» ядерного вооружения. В связи с этим в разное время он поручал увеличивать производство ядерных материалов и наращивать количество центрифуг для обогащения урана. Ким Чен Ын также подчеркивал, что КНДР обязана превентивно пресекать ядерные угрозы.
Пхеньян считает свое ядерное оружие «вопросом выживания» и заявляет, что не откажется от ядерного потенциала ни при каких обстоятельствах, поскольку требования денуклеаризации являются попыткой посягнуть на суверенитет страны. В 2022 году КНДР официально провозгласила себя ядерным государством, приняв декрет, который позволяет стране наносить ядерный удар в случае агрессии. Этот декрет закрепил политику использования ядерных сил КНДР как наступательной. Ранее, в 2021 году, Ким Чен Ын называл США главным врагом и призывал прекратить враждебность, отмечая, что КНДР не будет применять ядерное оружие первой, но продолжит расширять арсенал.