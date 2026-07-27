Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев

С января по июнь этого года из России выдворили 43 700 иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Показатель вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году за этот период из России выдворили 26 400 иностранцев.

По мнению председателя коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анны Минушкиной, рост показателя может быть связан с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. Тогда в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранцам, и вместо выдворения им за нарушения назначался штраф, считает госпожа Минушкина.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Их число вырастет с 22 до 45. Среди таких правонарушений — нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминация, распространение в интернете информации, унижающей человеческое достоинство.