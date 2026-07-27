Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев
С января по июнь этого года из России выдворили 43 700 иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Показатель вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году за этот период из России выдворили 26 400 иностранцев.
По мнению председателя коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анны Минушкиной, рост показателя может быть связан с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. Тогда в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранцам, и вместо выдворения им за нарушения назначался штраф, считает госпожа Минушкина.
24 июля Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Их число вырастет с 22 до 45. Среди таких правонарушений — нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминация, распространение в интернете информации, унижающей человеческое достоинство.
Увеличение числа выдворений иностранных граждан и лиц без гражданства связано с ужесточением миграционной политики, которое началось в конце 2023 — начале 2024 года. Тогда об иммиграции как «угрозе российской идентичности» заговорили представители истеблишмента, а перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства был расширен. После теракта в «Крокусе» 22 марта 2024 года, в котором участвовали иностранные граждане, Владимир Путин поручил «кардинально обновить» подходы к миграционной политике и использовать современные базы биометрических данных. Множество решений о выдворении принималось в связи с нарушениями миграционного законодательства, которые выявлялись в ходе рейдов и проверок на различных объектах, включая стройки, рынки и места массового проживания иностранцев.
В 2024 году было принято 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии иностранцев. Это почти на треть больше, чем в 2023 году, когда количество исполнительных производств об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства составило 46,5 тысячи, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года. Законодательные изменения включают сокращение срока временного пребывания в России до 90 дней в году и расширение полномочий полиции по выдворению иностранцев.