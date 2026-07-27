Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия 2026 года
ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год. Теперь регулятор ожидает роста ВВП в пределах 0–1% против апрельского прогноза 0,5–1,5%, а инфляцию по итогам года — на уровне 6–7% вместо ожидавшихся ранее 4,5–5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговле и платежному балансу.
Новый прогноз стал оценкой первого полугодия, в течение которого экономика заметно замедлилась. При этом картина к середине года остается неоднозначной: официальная статистика и опережающие показатели указывают на охлаждение экономической активности, но в июне—июле часть опросных индикаторов фиксирует улучшение оценок индустрии, а частное потребление растет.
Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу нескольких факторов — предложения, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков.
Подробнее — в материале «Ъ» «Между стабилизацией и легким спадом»
В конце 2025 года российская экономика завершила год ростом, хотя и вблизи 1%, при этом внутренняя динамика ВВП скорее напоминала стагнацию, а запас прочности сокращался. Рост был обеспечен частным потреблением и оборонными отраслями, поддерживаемыми госрасходами, в то время как гражданский сектор балансировал на грани стагнации. Инвестиционная активность замедлилась, а высокая ключевая ставка, необходимая для сдерживания инфляции, ограничивала возможности для капиталовложений и усиливала дисбалансы в экономике.
Противоречие в экономическом прогнозе Банка России и Минэкономики состоит в том, что ЦБ связывает замедление инфляции с опережающим ростом предложения на внутреннем рынке, в то время как Минэкономики не описывает такого наполнения рынка. Например, прогноз роста промышленного производства на 2025 год был снижен до 1,5%, а на 2026 год — до 2,3%. Обрабатывающая промышленность, формирующая предложение, также будет расти медленнее, чем ожидалось ранее. В условиях такой динамики реальные зарплаты и доходы опередят динамику выпуска и ВВП, что увеличивает вероятность более длительного сохранения Банком России высокой ключевой ставки.