В Ростове-на-Дону из-за атаки поврежден многоквартирный дом

Из-за воздушной атаки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Александр Скрябин.

Есть ли пострадавшие, глава города не указал. Для жителей поврежденного дома развернут пункт временного размещения, добавил Александр Скрябин. По его словам, там организованы спальные места, горячие напитки и питание. В качестве временных пунктов обогрева жителей направили в автобусы, добавил он.

О работе сил ПВО Александр Скрябин сообщил в 2:57 мск. Через 40 минут он добавил, что экстренные службы устраняют последствия воздушной атаки, и призвал жителей уйти с улиц и отойти от окон.