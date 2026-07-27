Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за шторма

В Азовском районе Ростовской области дополнительно введен режим ЧС. Режим также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, из-за непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2 тыс. трансформаторных подстанций низкого напряжения. Ремонтировать повреждения будут круглосуточно до восстановления электроснабжения, добавил господин Слюсарь.

25 июля в Ростовской области прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Отключения света были зафиксированы минимум в 15 муниципалитетах, в нескольких районах было нарушено водоснабжение.