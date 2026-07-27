Путин: Россия была гарантом целостности Украины
Путин уверен, что Украина рано или поздно утратит западные территории
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные территории. Он добавил, что гарантом целостности Украины была Россия.
«Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли - и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия»,— сказал Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота (цитата по «Интерфаксу»).
Как указал президент России, современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе устава ООН, который формировался странами-победителями — СССР, США и Великобританией. По словам Владимира Путина, после развала СССР «весь коллективный Запад вдруг решил, что надо что-то поправить».
Заявление Владимира Путина о том, что Россия была гарантом целостности Украины и что Украина рано или поздно утратит западные территории, прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений и противоречий вокруг конфликта. Переговоры по урегулированию регулярно затрагивают территориальные вопросы и аспекты безопасности, однако прогресса достичь пока не удается. Союзники Украины, по данным Bloomberg, считают, что Киев может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта.
Украина, как и Россия, активно стремится к обеспечению своей территориальной целостности, однако стороны представляют собой совершенно разные подходы к ее пониманию и восстановлению. Киев заявляет о необходимости полного вывода российских войск и восстановлении территории в международно признанных границах, тогда как Россия настаивает на признании новых территориальных реалий. Вопрос о гарантиях безопасности остается одним из ключевых и обсуждается на международных площадках, но без участия России подобные переговоры не приносят результатов.