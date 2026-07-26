«Оренбург» победил «Ростов» в матче РПЛ

В воскресенье, 26 июля, в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 «Оренбург» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе победителей отличились Руслан Куль и Андрей Касаджиков. Оба мяча оренбуржцы забили в меньшинстве. У гостей гол на счету Виктора Мелехина.

«Оренбург» с тремя очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» располагается на 12-й строчке без набранных очков.

Андрей Сазонов