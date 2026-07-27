Всемирный механизм в действии

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло первое пленарное заседание так называемого «Всемирного механизма» — новой межправительственной структуры, призванной улучшить ситуацию в сфере международной информационной безопасности. Основное внимание государства уделили исходящим от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) угрозам. По мнению властей РФ, наибольшую опасность представляет использование ИКТ для подрыва суверенитета государств, нарушения их территориальной целостности и вмешательства в их внутренние дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У новой структуры длинное название: «Всемирный механизм по достижениям в области ИКТ в контексте международной безопасности и продвижению ответственного поведения государств в использовании ИКТ». Устно ее называют просто «Всемирный механизм». Создан он был в конце 2025 года по решению Генассамблеи ООН. До этого на площадке ООН уже существовали структуры со схожим мандатом — сначала Группа правительственных экспертов (с 2004 года), а затем Рабочая группа открытого состава (с 2019 года), причем обе были запущены по инициативе России. Отличие пришедшего им на смену «Всемирного механизма» в том, что он задуман как постоянно действующая переговорная площадка.

Власти РФ рассчитывают, что работа «Всемирного механизма» будет фокусироваться на преодолении цифрового разрыва, укреплении доверия в целях предотвращения и урегулирования межгосударственных споров вследствие компьютерных атак, а также на обсуждении перспектив разработки новых норм международного права в области международной информационной безопасности.

Вокруг последнего пункта на первой же пленарной сессии, продлившейся с 20 по 24 июля, возникли разногласия. Россия и ряд других стран считают, что новые правила должны быть юридически обязывающими, в то время как большинство западных государств во главе с США настаивают на том, чтобы эти нормы были добровольными.

Споры возникли и по вопросу о подключении неправительственных организаций (НПО) к работе «Всемирного механизма». Россия и ряд других стран настаивают на том, что желающие участвовать в деятельности новой структуры НПО должны соответствовать определенным критериям, в том числе в плане их объективности и непредвзятости. Из-за того что некоторые из подавших заявки на участие в работе «Всемирного механизма» НПО ранее выступали с политизированными, по мнению российской стороны, оценками, делегация РФ заблокировала их кандидатуры. Это вызвало недовольство западных стран, обвинивших Россию в игнорировании роли негосударственного сектора. В то же время и часть заявок от российских НПО была отклонена европейскими странами.

Но в целом работу первого пленарного заседания можно признать успешной: государства сделали первый практический шаг в рамках мандата нового механизма — они представили свое видение ключевых угроз, исходящих от ИКТ.

«Риски для международной стабильности и безопасности»

Выступивший от имени России начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Александр Радовицкий заявил, что «наибольшую опасность представляет использование ИКТ в целях, противоречащих Уставу ООН,— для подрыва суверенитета государств, нарушения их территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела».

Как следовало из его выступления, власти РФ хотели бы, чтобы в повестку «Всемирного механизма» вошло обсуждение четырех угроз:

«Милитаризация частного сектора». Обоснование России, почему эту тему стоит обсудить, звучит так: «В последние годы весь мир стал свидетелем этой опасной тенденции. Крупнейшие разработчики ИКТ, которые поставляют свою продукцию по всему миру и преподносят себя как нейтральные, клиентоориентированные транснациональные корпорации, теперь не скрывают, насколько глубоко они встроены в военно-промышленный комплекс стран, в которых они зарегистрированы. Они зачастую выступают в качестве подрядчиков спецслужб и военных ведомств, предоставляют свои разработки для их применения в интересах разведки и шпионажа. Такая ситуация ожидаемо подрывает доверие к продукции этих компаний, но главное — создает серьезные риски для международной стабильности и безопасности».

Обоснование России, почему эту тему стоит обсудить, звучит так: «В последние годы весь мир стал свидетелем этой опасной тенденции. Крупнейшие разработчики ИКТ, которые поставляют свою продукцию по всему миру и преподносят себя как нейтральные, клиентоориентированные транснациональные корпорации, теперь не скрывают, насколько глубоко они встроены в военно-промышленный комплекс стран, в которых они зарегистрированы. Они зачастую выступают в качестве подрядчиков спецслужб и военных ведомств, предоставляют свои разработки для их применения в интересах разведки и шпионажа. Такая ситуация ожидаемо подрывает доверие к продукции этих компаний, но главное — создает серьезные риски для международной стабильности и безопасности». «Использование ИКТ в наступательных целях». Обоснование: «Долгие годы в ООН существовал консенсус относительно того, что ИКТ не должны применяться в целях, несовместимых с задачами поддержания мира и безопасности. Однако в последние годы мы видим, что такой консенсус рушится. Целый ряд государств открыто заявляют, закрепляют в доктринальных документах переход от сугубо оборонительных действий в информационном пространстве к наступательным. Видим в этом угрозу глобальной безопасности, национальной безопасности развивающихся государств».

Обоснование: «Долгие годы в ООН существовал консенсус относительно того, что ИКТ не должны применяться в целях, несовместимых с задачами поддержания мира и безопасности. Однако в последние годы мы видим, что такой консенсус рушится. Целый ряд государств открыто заявляют, закрепляют в доктринальных документах переход от сугубо оборонительных действий в информационном пространстве к наступательным. Видим в этом угрозу глобальной безопасности, национальной безопасности развивающихся государств». «Незадекларированные вредоносные возможности». Обоснование: «Международное сообщество все чаще сталкивается с проблемой так называемых закладок на программном и аппаратном уровнях, осуществляемых разработчиками в интересах спецслужб без уведомления конечных пользователей. Такие средства используются для разведки, шпионажа, перехвата персональных данных и личной переписки, а также — как показал печально известный "пейджерный" инцидент в Ливане в 2024 году — для нанесения физического ущерба».

Обоснование: «Международное сообщество все чаще сталкивается с проблемой так называемых закладок на программном и аппаратном уровнях, осуществляемых разработчиками в интересах спецслужб без уведомления конечных пользователей. Такие средства используются для разведки, шпионажа, перехвата персональных данных и личной переписки, а также — как показал печально известный "пейджерный" инцидент в Ливане в 2024 году — для нанесения физического ущерба». «Низкоорбитальные системы спутниковой связи». Обоснование: «Созданные под предлогом обеспечения устойчивого интернет-соединения в гражданских целях, эти технологии на деле используются для решения военно-политических задач в интересах отдельных стран. Нам хорошо известны случаи применения таких систем для вмешательства во внутренние дела государств через подстрекательство к протестам, а также в вооруженных конфликтах».

В выступлении российского дипломата не прозвучало претензий в адрес каких-либо конкретных стран. Между тем страны—члены Евросоюза и несколько присоединившихся к ним государств—кандидатов на вступление в ЕС в своем совместном заявлении об угрозах от ИКТ напрямую обвинили Россию в агрессивных действиях в отношении них в киберпространстве.

На этом основании Евросоюз и Великобритания в середине июля ввели санкции в отношении девяти физических лиц и четырех организаций из России, якобы причастных к «злонамеренным атакам» против ряда государств Евросоюза и Украины.

Александр Радовицкий, комментируя эти обвинения, назвал их «лживыми и сфабрикованными», добавив, что огласившие их государства не представили никаких доказательств в подкрепление своих претензий. Реальная угроза международной информационной безопасности, по его словам, «находится на Западе». «Напомню, что именно страны НАТО признали киберпространство театром военных действий, именно НАТО и его члены наращивают наступательные цифровые потенциалы, отрабатывают компьютерные операции против российской критической информационной инфраструктуры в рамках регулярных учений»,— подчеркнул он. После чего все же упомянул конкретную страну — Украину. «Отмечу лицемерие государств альянса, которые не просто закрывают глаза на многочисленные преступления украинских хакеров в отношении российских граждан и российской гражданской критической информационной инфраструктуры, но и оказывают им всемерную поддержку»,— заявил российский дипломат.

«Риски стратегических просчетов»

Представитель Китая выделил три основные угрозы в киберпространстве.

Во-первых, «риски возникновения конфликтов и дестабилизации обстановки». «Одно из государств стремится к так называемому абсолютному превосходству и агрессивно наращивает наступательный киберпотенциал. Оно интегрирует искусственный интеллект в национальные стратегии ведения наступательных киберопераций, привлекает крупные технологические компании в качестве подрядчиков в сфере цифровой обороны и даже задействует их для непосредственного участия в военных кибероперациях. Это государство открыто заявляет об использовании киберпотенциала для уничтожения критически важной инфраструктуры других стран, тем самым полностью нарушая табу на ведение кибервойн»,— заявил он. Китайский дипломат не уточнил, о каком государстве идет речь, но из контекста было ясно, что о США. Действия этой страны, как отметил он далее, «могут привести к стратегическим просчетам, существенно повысить риск трений и конфликтов в киберпространстве, а также создать серьезную угрозу международному миру и безопасности».

«Одно из государств стремится к так называемому абсолютному превосходству и агрессивно наращивает наступательный киберпотенциал. Оно интегрирует искусственный интеллект в национальные стратегии ведения наступательных киберопераций, привлекает крупные технологические компании в качестве подрядчиков в сфере цифровой обороны и даже задействует их для непосредственного участия в военных кибероперациях. Это государство открыто заявляет об использовании киберпотенциала для уничтожения критически важной инфраструктуры других стран, тем самым полностью нарушая табу на ведение кибервойн»,— заявил он. Китайский дипломат не уточнил, о каком государстве идет речь, но из контекста было ясно, что о США. Действия этой страны, как отметил он далее, «могут привести к стратегическим просчетам, существенно повысить риск трений и конфликтов в киберпространстве, а также создать серьезную угрозу международному миру и безопасности». В качестве второй ключевой угрозы в киберпространстве представитель Китая выделил давление «одной страны» (читай, США) на государства Глобального Юга, с тем чтобы они выбирали именно его технологические решения и занимали его сторону в спорных вопросах. Из-за этого, по словам китайского дипломата, «разрушаются глобальные цифровые производственные цепочки и экосистемы».

с тем чтобы они выбирали именно его технологические решения и занимали его сторону в спорных вопросах. Из-за этого, по словам китайского дипломата, «разрушаются глобальные цифровые производственные цепочки и экосистемы». В-третьих, по мнению Китая, существует «риск маргинализации глобального управления киберпространством». Китайский дипломат осудил стремление западных стран «в узком кругу» обсуждать такие важные для всех государств вопросы, как возможности наиболее передовых моделей искусственного интеллекта, которые могут быть использованы как для защиты от кибератак, так и для их осуществления. По мнению КНР, эту тему необходимо рассматривать в многостороннем формате с подключением всех заинтересованных сторон.

Представитель США в свою очередь заявил, что, по мнению его страны, угрозы киберпространству исходят от конкретных стран, и пообещал по ходу работы «Всемирного механизма» называть их и привлекать к ответственности. Для начала он назвал одну страну, якобы представляющую угрозу для США в этой среде,— Иран.

Далее работа «Всемирного механизма» продолжится в специализированных тематических группах.

Елена Черненко