Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Минобороны России и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет.

В указе также уточняется круг должностных лиц, которые имеют право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. В него вошли командиры воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.

Законопроект в Госдуму внесли 21 марта. Авторами выступила группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Изменения внесли в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.