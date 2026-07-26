Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС
Минобороны России и Росгвардия получили право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет.
В указе также уточняется круг должностных лиц, которые имеют право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. В него вошли командиры воинских частей Вооруженных сил России и Росгвардии.
Законопроект в Госдуму внесли 21 марта. Авторами выступила группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Изменения внесли в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Внесённый законопроект имеет глубокие корни в предшествующей законодательной деятельности, направленной на цифровизацию воинского учета и оптимизацию государственных услуг. Ещё в ноябре 2022 года президент Владимир Путин поручил создать к апрелю 2024 года централизованную базу данных воинского учета, в которую будет интегрироваться информация от различных ведомств, включая данные о гражданском состоянии. Этот указ был направлен на решение проблем, выявленных в ходе частичной мобилизации, и модернизацию системы воинских комиссариатов.
Законопроект также вписывается в более широкий контекст расширения социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, а также добровольцев. Схожие меры поддержки, включающие льготы и компенсации, уже были распространены на добровольческие формирования Росгвардии и Минобороны. Доступ к данным ЗАГС позволит более оперативно и точно предоставлять эти меры поддержки, подтверждая право на льготы, минуя необходимость подачи бумажных справок и документов, как это уже реализуется для подтверждения участия в СВО через "Госуслуги".
Ранее доступ к данным Единого государственного реестра ЗАГС (запущенного в октябре 2018 года под операторством ФНС) был предоставлен ряду государственных органов, таких как МВД, Минздрав, Росстат, Минцифры, Социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и избиркомы. Впоследствии обсуждалось предоставление такого доступа Федеральной службе безопасности (ФСБ), что говорит об общей тенденции к централизации и цифровизации данных для государственных нужд, включая вопросы безопасности и социальной поддержки.