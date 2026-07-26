Пушкинский музей показывает кубинский плакат 1950–1970-х

В Пушкинском музее проходит выставка «Кубинский плакат. 1950–1970-е. Кино и революция». Всего здесь представлено более 140 плакатов и киноафиш, все — из фондов музея. Открытая накануне очередной годовщины начала кубинского восстания, выпавшего на 26 июля 1953 года, экспозиция словно перекликается и с нынешними перипетиями Острова свободы.

Особое место на выставке отведено киноплакатам — тем более что три года назад ЮНЕСКО причислила кубинский киноплакат 1960–1970-х годов к мировому наследию человечества. Для Кубы синематограф стал еще одним важным средством коммуникации с массами. Именно поэтому голливудскую продукцию, еще недавно царившую на острове, отодвинули в сторону, освободив место фильмам из дружественных стран.

Подробности — в материале «Кубинская резолюция».