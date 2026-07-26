В прокат вышел японский комедийный боевик «Дни Сакамото»

На экранах — фильм Юити Фукуды «Дни Сакамото» (Sakamoto Days). Обозреватель «Ъ» Михаил Трофименков погрузился в новый для себя жанр японской манги и вынырнул из него расплющенным и озадаченным.

«Дни Сакамото» — колобок из риса и крови, который мчится, как на американских горках, а зрителям остается только вжиматься в кресла и пытаться лихорадочно разобраться в плетении сюжета. Лихорадочно, но (спойлер) вполне безуспешно.

Подробности — в материале «Мангу кровью не испортишь».