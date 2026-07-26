С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины
Тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины эвакуировали с Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Поиски еще трех альпинистов приостановили из-за непогоды.
Тела альпинистов эвакуировали на поляну Азау. Позднее их передали следственно-оперативной группе. Других альпинистов найти спасателям не позволила пурга и шквалистый ветер, сообщили в МЧС. Всего в группе было семь человек.
Поисково-спасательные работы приостановили около 18:00 мск. Возобновить их планируют в 05:00 мск. Сегодня в поисках участвовали 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели центра «Лидер» МЧС России, спасатели «КАВКАЗ.РФ» и местные гиды.
Инциденты с альпинистами на Эльбрусе не редки. Из-за суровых погодных условий, резкой смены погоды и незарегистрированных маршрутов, спасатели МЧС регулярно привлекаются к поисковым и эвакуационным работам. Например, ранее, 23 сентября 2021 года, группа из 19 альпинистов, включая гида, попала в снежный буран на высоте 5400 метров, в результате чего пять человек погибли от переохлаждения и травм, 14 были спасены. Среди погибших были альпинисты из разных городов, включая Якутск, Тюмень, Санкт-Петербург, Тольятти и Екатеринбург.
В целом, спасательные операции на Эльбрусе часто происходят в сложных условиях: порывы ветра могут достигать 40-70 м/с, температура опускаться до -20°C, а видимость составлять не более одного метра. В таких операциях задействуются значительные силы, включающие спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, иногда сотрудников погрануправления ФСБ и волонтеров. Нередко для эвакуации тел требуется применение авиации. Были случаи, когда туристы не регистрировали свои маршруты в МЧС, что значительно усложняло поиски.