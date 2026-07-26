С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины

Тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины эвакуировали с Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Поиски еще трех альпинистов приостановили из-за непогоды.

Тела альпинистов эвакуировали на поляну Азау. Позднее их передали следственно-оперативной группе. Других альпинистов найти спасателям не позволила пурга и шквалистый ветер, сообщили в МЧС. Всего в группе было семь человек.

Поисково-спасательные работы приостановили около 18:00 мск. Возобновить их планируют в 05:00 мск. Сегодня в поисках участвовали 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели центра «Лидер» МЧС России, спасатели «КАВКАЗ.РФ» и местные гиды.