Подлодку «Пермь» примут в состав Военно-морского флота РФ до конца года
До конца 2026 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России войдет атомный подводный крейсер «Пермь». Он станет первой подлодкой, в чье штатное оснащение включен гиперзвуковой комплекс «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, пишет ТАСС. Всего до конца года планируется принять в состав флота еще 20 единиц техники.
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
К-572 «Пермь» — многоцелевая атомная субмарина четвертого поколения, построенная по проекту «Ясень-М». Заложена в 2016 году, спущена на воду в 2025-м. Тогда же она успешно прошла заводские ходовые испытания. На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта.
Это уже вторая подводная лодка, которая носит название «Пермь». Первая «Пермь» (проект 671 «Щука») была построена и спущена на воду в 1987 году. В 2002 году АПЛ получила название «Пермь», шефство над АПЛ и экипажем взяла администрация города Перми.