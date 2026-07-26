Подлодку «Пермь» примут в состав Военно-морского флота РФ до конца года

До конца 2026 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России войдет атомный подводный крейсер «Пермь». Он станет первой подлодкой, в чье штатное оснащение включен гиперзвуковой комплекс «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, пишет ТАСС. Всего до конца года планируется принять в состав флота еще 20 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

К-572 «Пермь» — многоцелевая атомная субмарина четвертого поколения, построенная по проекту «Ясень-М». Заложена в 2016 году, спущена на воду в 2025-м. Тогда же она успешно прошла заводские ходовые испытания. На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта.

Это уже вторая подводная лодка, которая носит название «Пермь». Первая «Пермь» (проект 671 «Щука») была построена и спущена на воду в 1987 году. В 2002 году АПЛ получила название «Пермь», шефство над АПЛ и экипажем взяла администрация города Перми.