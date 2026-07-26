Путин на встрече с командующими флотами поставил задачу по защите Калининграда
Президент Владимир Путин заявил, что безопасность Калининградской области при любых угрозах будет обеспечиваться всеми силами России. Ключевую роль он отвел Балтийскому флоту.
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Выступая в Санкт-Петербурге на встрече с командующими флотами, глава государства подчеркнул: «В случае каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот».
Путин добавил, что соответствующие задачи перед военными уже поставлены, и выразил надежду на их качественное исполнение. «Знаю, что соответствующие задачи перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом и желаю вам удачи», — обратился президент к командующим.
Калининградская область, являющаяся российским эксклавом на Балтийском побережье, имеет стратегическое значение, что делает защиту региона приоритетной задачей. Учения Балтийского флота регулярно проводятся в регионе по отражению атак с воздуха, защите побережья, а также морских коммуникаций и пунктов базирования. Обязанности по контролю за ходом строительства военных объектов в Калининградской области возложены на государственный строительный надзор Министерства обороны. В то же время, с 2022 года со стороны стран НАТО ведется последовательная работа по созданию условий для блокады Калининградской области, что усугубляет общую военно-политическую ситуацию в Балтийском регионе.
Защита Калининградской области от угроз включает пресечение провокаций военно-морских сил недружественных стран, обеспечение безопасности судоходства. В нынешней сложной военно-политической ситуации Балтийский флот укрепляет свои позиции. Кроме того, в Калининградской области регулярно проводятся учения по отражению атак с воздуха, в которых задействуются зенитные ракетные комплексы, а также отрабатывается прикрытие важных промышленных объектов.