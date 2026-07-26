Путин на встрече с командующими флотами поставил задачу по защите Калининграда

Президент Владимир Путин заявил, что безопасность Калининградской области при любых угрозах будет обеспечиваться всеми силами России. Ключевую роль он отвел Балтийскому флоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Выступая в Санкт-Петербурге на встрече с командующими флотами, глава государства подчеркнул: «В случае каких бы то ни было угроз безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот».

Путин добавил, что соответствующие задачи перед военными уже поставлены, и выразил надежду на их качественное исполнение. «Знаю, что соответствующие задачи перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом и желаю вам удачи», — обратился президент к командующим.