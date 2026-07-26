Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае захвата российских танкеров нужно действовать решительно, но не нарушая международных морских правил.
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
«Нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно: так, как и нужно бороться с пиратством и пиратами», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).
25 мая президент подписал закон, который вносит поправки в ст. 10 закона «Об обороне». Эти поправки дали право президенту использовать вооруженные силы для защита граждан, которые были арестованы или подвергаются уголовному преследованию по решению иностранных судов, в которых Россия не участвовала.
Заявление Владимира Путина о необходимости решительных действий при захвате российских танкеров, но в рамках международного морского права, прозвучало на фоне ряда инцидентов с задержанием судов, связанных с Россией. В частности, в январе 2026 года США задержали нефтяной танкер «Маринера» в Северной Атлантике, обвинив его в нарушении американских санкций. МИД России и Минтранс РФ квалифицировали этот захват как грубое нарушение основополагающих принципов международного морского права и свободы судоходства, поскольку танкер получил временное разрешение на плавание под флагом РФ.
Задержание «Маринеры» не единичный случай: Макрон призвал Европу задерживать танкеры «теневого флота» России для обхода санкций, и уже были случаи задержания Францией таких судов в Средиземном море, например, танкера Deliver. Ряд европейских стран обсуждает возможность совместного захвата судов, связанных с «теневым флотом» РФ, а Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против российских судоходных компаний. Эти действия являются частью целенаправленной политики ЕС, направленной на борьбу с возможным обходом Россией санкций, а также на оказание давления на российский «теневой флот».