Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае захвата российских танкеров нужно действовать решительно, но не нарушая международных морских правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«Нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно: так, как и нужно бороться с пиратством и пиратами», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

25 мая президент подписал закон, который вносит поправки в ст. 10 закона «Об обороне». Эти поправки дали право президенту использовать вооруженные силы для защита граждан, которые были арестованы или подвергаются уголовному преследованию по решению иностранных судов, в которых Россия не участвовала.