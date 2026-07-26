Путин вручил награды в день ВМФ

Президент России Владимир Путин в день Военно-морского флота вручил государственные награды служащим ВМФ России. Церемония прошла в петербургском Адмиралтействе.

Среди награжденных — капитан второго ранга Николай Харция. Ему президент вручил медаль Ушакова. Господин Харция разработал план подготовки по вопросам ядерной безопасности атомных подлодок. На основе своей методики по вводу главной энергетической установки атомной подлодки он спланировал и провел десять зачетных общих боевых учений и 46 тренировок.

Орден «За морские заслуги» Владимир Путин вручил капитану первого ранга Алексею Ульяненко. Военнослужащий командовал отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» во время российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2026». Они проходили в июле этого года.

За взятие Владимировки и Малиновки медали «За храбрость» был удостоен старший матрос Виталий Сучков. За участие во взятии Алексеевки и Кондратовки в Сумской области медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены майор Олег Соломаха и капитан второго ранга Игорь Шведа.

«(Российский военно-морской флот.— “Ъ”) создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю»,— сказал господин Путин на церемонии. После торжественного вручения президент пообщался с награжденными в неформальной обстановке.