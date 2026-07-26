Путин подписал закон о штрафах для УК за недопуск операторов связи в дома

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях, должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 500 тыс. руб.. За повторное нарушение штрафы значительно увеличиваются: должностным лицам — от 40 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, что должно способствовать развитию интернет-сетей и улучшению качества услуг для жильцов.