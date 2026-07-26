Путин подписал закон о штрафах для УК за недопуск операторов связи в дома
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.
Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях, должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 500 тыс. руб.. За повторное нарушение штрафы значительно увеличиваются: должностным лицам — от 40 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн руб.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, что должно способствовать развитию интернет-сетей и улучшению качества услуг для жильцов.
Введение штрафов для управляющих компаний за недопуск операторов связи в многоквартирные дома является частью более широкой инициативы, направленной на обеспечение беспрепятственного доступа интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых зданий. Закон о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома, призванный регулировать этот вопрос, вступил в силу в апреле 2024 года, однако проблема взаимодействия между операторами связи и УК сохранилась. До принятия нового регулирования для размещения оборудования требовалось согласие двух третей собственников жилья, а провайдеры зачастую платили УК за аренду помещений. Это приводило к злоупотреблениям со стороны управляющих компаний, которые использовали непрозрачные схемы согласования, создавая монополию на рынке доступа к интернету в отдельных домах.
Минцифры России активно работало над регулированием этого вопроса, вносило поправки в Закон «О связи» и Жилищный кодекс еще с 2016 года. Законопроект, предусматривающий безвозмездное размещение сетей связи и доступа к ним операторов, за исключением оплаты электроэнергии, был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Несмотря на это, до февраля 2025 года взаимодействие между операторами и УК настроилось лишь в 15-30% случаев, и Минцифры зафиксировало сотни жалоб от телеком-компаний. Сохранялись трудности в организации договорных отношений, завышение стоимости услуг и ограничение доступа к телеком-оборудованию со стороны УК.