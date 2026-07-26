ИИ пригласили в рабочий чат

Джек Дорси зовет нейросети в рабочий чат. Сооснователь Twitter представил платформу Buzz. Внешне это почти копия популярного на Западе мессенджера для деловых переписок Slack, но с одним отличием. Искусственный интеллект здесь — полноценный сотрудник: у агентов свои учетные записи и права доступа, они пишут в каналы, правят и проверяют код. Есть и привычные функции: ветки чатов, личные сообщения, голосовая связь, обмен файлами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Это логичный шаг в интеграции ИИ в рабочий процесс, считает руководитель отдела Data Science лаборатории «Наносемантика» Егор Кириллов:

«Это относительно простая идея. Как раньше выглядела работа с нейросетями? В ChatGPT, Anthropic или Claud можно было скопировать свой код или текст, забить запрос и ожидать ответа. Полученный результат пользователь переносил обратно на рабочий сервер либо в чат с коллегами. Это всё долго и относительно неудобно.

Теперь, как я понимаю, есть желание сделать свое мегаприложение. И главный смысл проекта — превратить простую программу, где задаются вопросы или промпты, в цифрового коллегу. Вместо того, чтобы делать все руками, прямо в рабочем чате можно будет писать и тэгать бота-тестировщика с какой-то просьбой. Он прямо внутри мессенджера сможет открыть нужный файл, потому что ему будет предоставлен для этого доступ внутри чата.

Так что в США будущее, скорее всего, за подобными гибридными платформами, потому что именно Штаты олицетворяют этот "ИИ-пузырь". Так что в первое время такие проекты будут иметь успех, потому что прежние мессенджеры создавались для коммуникации между людьми.

Сейчас попытку превратить Slack в среду для коллективного программирования или управления процессами с помощью встроенных ботов можно сравнить с прикручиванием реактивного двигателя к телеге.

В ближайшие год-два мы, конечно, увидим массовый уход IT-компаний и технологического бизнеса в похожие мессенджеры. Но, как мне кажется, через несколько лет стоит ждать охлаждения к этой теме».

Создавал Buzz Джек Дорси с прицелом на то, чтобы снизить зависимость от Slack и GitHub. Поэтому у платформы открытый исходный код, а развернуть ее команда может на собственных серверах. Работает Buzz на всех основных операционных системах, мобильной версии пока нет. Похожие продукты разрабатывают и в России, отметил эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Мы сами стали добавлять агентов в чаты и проекты. Допустим, идет длительное обсуждение в корпоративном мессенджере каких-то вопросов, связанных с производительностью в течение дня. И потом мы просим агента, который в этом чате все слушает, дать оценку тому, что сделано, какие-то рекомендации. И сколько бы я ни проверял, качество-то хорошее.

Вместе с тем, к сожалению, а может, к счастью, они еще не могут выполнять все задачи. Но ИИ-агенты уже стали полноправными участниками работы в компаниях.

Они висят, слушают, помогают отвечать на вопросы, ищут информацию, что-то делают, у них есть память, можно открыть "личку" с агентом, пообщаться. Так что это проект очень интересный, он показывает развитие рынка и корпоративных систем для коммуникаций.

У нас в компании такой агент называется "персональный ассистент", в какие-то проекты он включен. Кроме того, мы планируем добавить возможность клиентам, партнерам создавать такие программы, которые можно будет добавлять в компании в разговоры, в коммуникации, проектные группы».

Кроме того, Джек Дорси — активный сторонник криптовалют. Он неоднократно заявлял о перспективах биткойна как платежного средства. В июле предприниматель представил новый мессенджер BitChat, работающий на базе Bluetooth-сетей без использования интернета.

Андрей Дубков