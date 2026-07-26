DeepSeek приостановила второй раунд финансирования

Китайская ИИ-компания DeepSeek в устной форме уведомила потенциальных инвесторов о временной приостановке второго раунда финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, причиной паузы стала обеспокоенность основателя компании Лян Вэньфэна публикациями о его комментариях инвесторам во время первого раунда финансирования. В интернете цитировали слова господина Вэньфэна о «зависимости от чипов Nvidia и отставании Китая от США в сфере ИИ».

Во время первого этапа стартапу удалось привлечь около $7,4 млрд. В ходе второго раунда компания намеревалась привлечь не менее 10 млрд юаней (около $1,48 млрд) при предварительной оценке в 480 млрд юаней ($70,88 млрд).

По мнению экспертов, решение DeepSeek не означает полный отказ от второго раунда финансирования. Источники Bloomberg также утверждают, что компания рассматривает возможности выхода на биржу. Он может состояться уже в этом году. Официально DeepSeek ситуацию не комментировала.

Екатерина Наумова