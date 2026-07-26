DeepSeek приостановила второй раунд финансирования
Китайская ИИ-компания DeepSeek в устной форме уведомила потенциальных инвесторов о временной приостановке второго раунда финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, причиной паузы стала обеспокоенность основателя компании Лян Вэньфэна публикациями о его комментариях инвесторам во время первого раунда финансирования. В интернете цитировали слова господина Вэньфэна о «зависимости от чипов Nvidia и отставании Китая от США в сфере ИИ».
Во время первого этапа стартапу удалось привлечь около $7,4 млрд. В ходе второго раунда компания намеревалась привлечь не менее 10 млрд юаней (около $1,48 млрд) при предварительной оценке в 480 млрд юаней ($70,88 млрд).
По мнению экспертов, решение DeepSeek не означает полный отказ от второго раунда финансирования. Источники Bloomberg также утверждают, что компания рассматривает возможности выхода на биржу. Он может состояться уже в этом году. Официально DeepSeek ситуацию не комментировала.
Китайский ИИ-стартап DeepSeek, создавший нейросети R1 для составления резюме и визуальную модель Janus-Pro-7B, а также чат-бот AI Assistant, позиционируется как аналог ChatGPT. Компания предлагает открытые ИИ-модели, которые, по её заявлениям, в несколько раз дешевле в разработке (менее $6 млн) и использовании (в 20–50 раз дешевле модели o1 компании OpenAI). Это привело к обвалу акций западных технологических компаний, поскольку DeepSeek использует менее продвинутые микрочипы Nvidia H800, которые были разработаны специально для поставок в Китай и не подпадали под санкции США до октября прошлого года. Успех DeepSeek привел к резкому росту аудитории чат-бота до 22,15 млн человек в день к концу января 2025 года, что составило 41,6% от уровня ChatGPT. Запуск DeepSeek также способствовал притоку $1,3 трлн новых средств на китайский фондовый рынок.
Однако DeepSeek сталкивается с рядом проблем: в феврале 2025 года компания ограничила доступ к API из-за нехватки серверных мощностей, и в этот же период киберспециалисты обнаружили уязвимость в системе безопасности, которая, по их словам, приводит к утечке запросов, паролей и личных данных пользователей. Это привело к ограничению использования DeepSeek в некоторых странах, таких как Австралия, Италия, Тайвань и Южная Корея, по соображениям защиты данных. Кроме того, китайские власти усилили контроль над поездками сотрудников DeepSeek за границу, чтобы предотвратить «утечку мозгов» и утечку конфиденциальной информации.
OpenAI, несмотря на первоначальные заявления главы Сэма Альтмана о «вдохновении» от появления нового соперника, в марте 2025 года обратилась к властям США с призывом запретить использование моделей DeepSeek на американской территории. OpenAI считает, что DeepSeek представляет угрозу национальной безопасности США, так как она якобы собирает и передает пользовательские данные китайским властям. OpenAI также подозревает DeepSeek в использовании методов дистилляции (использовании результатов работы одной модели для обучения другой) и разрабатывает код для доступа к американским моделям ИИ, что может угрожать бизнесу американских компаний. США также расследуют возможные нелегальные поставки чипов Nvidia в Китай для DeepSeek в обход экспортных ограничений.