Алгоритмы взяли под защиту

Совет федерации одобрил закон о распространении с 2027 года патентной охраны на технические решения — речь идет, в частности, об алгоритмах и моделях машинного обучения. По мнению экспертов, изменения снижают правовую неопределенность в части защиты программных решений: процесс их патентования сейчас довольно сложный. Прежде всего изменения будут актуальны для разработчиков промышленного программного обеспечения (ПО) и робототехники, где основная ценность продукта заключается не только в тексте программы, но и в технической архитектуре ее работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Закон, расширяющий патентую охрану ИТ-решений, одобрен Советом федерации на заседании 24 июля. Так, с 2027 года охрана будет распространяться на технические решения, которые реализуются с помощью устройств, способных автоматически обрабатывать информацию на основе алгоритмов. Изменения вносятся в Гражданский кодекс — документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Сейчас, поясняет гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, патентное право в России, как и во многих странах, заточено под что-то материальное. «Чисто программные решения — алгоритмы, модели машинного обучения — патентуются через привязку к материальным объектам и средствам, что существенно осложняет процесс патентования»,— говорит эксперт. По ее словам, принятые изменения — это первый, но важный шаг в изменении этого подхода.

Так, расширяется понятие изобретения за счет включения в него технических решений.

Патентовать планируется не код программы сам по себе (он продолжает охраняться авторским правом), а техническое решение, которое реализуется при помощи ПО и дает конкретный технический результат, отмечает юрист практики «Интеллектуальная собственность» LCH.Legal Анна Юпатова. Например, речь может идти об алгоритме, который управляет промышленным роботом, снижает нагрузку на телекоммуникационную сеть. В том числе, добавляет она, патентную охрану смогут получать решения, использующие машинное обучение и иные технологии ИИ.

Также технические решения включаются и в понятие полезной модели, что, как поясняет Анна Юпатова, позволит охранять случаи, когда аппаратная часть практически не меняется, но благодаря программной настройке устройство приобретает новые или улучшенные свойства. Еще одно нововведение — интерфейс программ (иконки, кнопки и т. д.) можно будет защищать патентом на промышленный образец.

По словам Анны Юпатовой, патент и авторское право решают разные задачи: авторское право защищает конкретный код от копирования, но конкурент может написать другой код и реализовать ту же техническую идею. «Патент потенциально позволяет запретить использование самого технического решения независимо от того, был ли скопирован исходный код»,— поясняет она. Изменения, говорит эксперт, особенно актуальны для разработчиков промышленного ПО, робототехники, телекоммуникационных, медицинских и иных DeepTech-решений, где основная ценность продукта заключается не только в тексте программы, но и в технической архитектуре ее работы.

Власти рассчитывают, что нововведения приведут к росту числа ИТ-патентов. Эксперты в целом разделяют это мнение.

Как отмечает юрист практики IP Lidings Данила Смирнов, закон снимает существенную часть правовой неопределенности, что дает основания полагать, что готовность бизнеса патентовать такие решения повысится. По словам Алины Акиншиной, реализация закона позволит увеличить оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности. Практический же эффект, добавляет Анна Юпатова, будет зависеть от того, насколько последовательно Роспатент и суды смогут отличать настоящее техническое решение от обычного алгоритма или бизнес-логики.

Венера Петрова