В Казахстане установили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

В городе Петропавловске Северо-Казахстанской области состоялось открытие бюста татарскому поэту Габдулле Тукаю, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюст татарского поэта Габдуллы Тукая в Петропавловске

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана Рустама Минниханова Бюст татарского поэта Габдуллы Тукая в Петропавловске

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана Рустама Минниханова

В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов

Монумент установлен в новом сквере, которому также присвоено имя поэта, в год 140-летия со дня его рождения. Автором скульптуры выступила казанский скульптор Винера Абдуллина. Место для памятника выбрано неслучайно — рядом находится областной центр казахского поэта и просветителя Магжана Жумабаева, на творчество которого, как отмечают исследователи, оказал влияние Габдулла Тукай.

В рамках рабочего визита в Казахстан Рустам Минниханов также посетил старейшую мечеть Петропавловска «Дин-Мухаммед» и возложил цветы к памятнику Магжану Жумабаеву.

Влас Северин