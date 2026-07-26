Лариса Долина переехала в подаренную друзьями квартиру

Народная артистка России Лариса Долина сменила жилье. Певица переехала в новую квартиру, которую ей приобрели друзья, и не намерена возвращать проданную ранее недвижимость.

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Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Лариса Долина (в центре)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Я перевернула эту страницу. Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт», — сообщила Лариса Долина журналистам на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» (цитата по ТАСС).

В августе 2024 года артистка продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье по цене ниже рыночной под влиянием телефонных мошенников. Хамовнический суд и апелляция признали сделку недействительной, однако 19 декабря Верховный суд отменил их решения и оставил право собственности за Лурье. Позже Мосгорсуд обязал Долину освободить жилье.