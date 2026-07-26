Песков оценил предложение Токаева по заморозке конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с позицией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинскому вопросу, но при этом продолжит считать Астану ближайшим союзником.
В интервью «Российской газете» Дмитрий Песков сказал, что Касым-Жомарт Токаев занимает последовательную позицию по данной тематике. «Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан — наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», — отметил Дмитрий Песков.
25 июля на двусторонней встречи в Омске Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к так называемой стамбульской формуле урегулирования.
Комментируя слова президента Казахстана, Дмитрий Песков связал расхождение во взглядах с недостаточной разъяснительной работой со стороны России. «Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией», — заявил он, добавив, что Россия намерена активно доносить свои аргументы до партнеров.
Позиция Казахстана, предложенная Касым-Жомартом Токаевым, не является новой для страны: Казахстан ранее заявлял о своем нейтралитете в российско-украинском конфликте и призывал стороны к диалогу, предлагая свои услуги в качестве площадки для переговоров. Страна также поддержала мирный план Китая по урегулированию конфликта, который включал прекращение огня и начало мирных переговоров, но подчеркивала, что не считает себя посредником. Президент Казахстана уже называл Россию «непобедимой» в военном отношении, при этом указывая, что Украина рассчитывает выстоять при поддержке Запада, и заявлял, что альтернативой переговорам между Россией и Украиной является только «война на взаимное истребление».
Не исключено, что предложение Казахстана о "заморозке" конфликта отражает более широкую тенденцию. Так, политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе отмечает, что мировые лидеры, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаются найти решение конфликта уже в текущем году. Некоторые эксперты, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, рассматривают "заморозку" как возможный сценарий, который предотвратит поражение Киева в краткосрочной перспективе.