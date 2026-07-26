Песков оценил предложение Токаева по заморозке конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с позицией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинскому вопросу, но при этом продолжит считать Астану ближайшим союзником.

В интервью «Российской газете» Дмитрий Песков сказал, что Касым-Жомарт Токаев занимает последовательную позицию по данной тематике. «Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан — наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», — отметил Дмитрий Песков.

25 июля на двусторонней встречи в Омске Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к так называемой стамбульской формуле урегулирования.

Комментируя слова президента Казахстана, Дмитрий Песков связал расхождение во взглядах с недостаточной разъяснительной работой со стороны России. «Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией», — заявил он, добавив, что Россия намерена активно доносить свои аргументы до партнеров.