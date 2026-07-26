В Самаре пройдет командный чемпионат России по боулингу

С 29 июля по 3 августа в Самаре пройдет командная часть чемпионата России по боулингу среди мужчин и женщин. В ней примут участие более 100 спортсменов из разных регионов, сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Пройдет чемпионат в боулинг-центре Brooklyn Bowl (Московское шоссе, 18-й километр, 25а). В течение пяти игровых дней будут разыграны комплекты медалей в трех дисциплинах: командных соревнованиях в составах из трех, четырех и пяти человек.

В числе участников делегации из Московской, Тюменской и Волгоградской областей, Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга.

Руфия Кутляева