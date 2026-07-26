Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля

27 июля президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы в Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Как отмечается, на встрече господин Путин подведет итоги «масштабной законотворческой работы» депутатского корпуса за прошедшие пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В этот день восьмой созыв Госдумы завершит свою работу. Выборы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.