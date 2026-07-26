Путин встретится с депутатами Госдумы 27 июля
27 июля президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы в Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Как отмечается, на встрече господин Путин подведет итоги «масштабной законотворческой работы» депутатского корпуса за прошедшие пять лет.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В этот день восьмой созыв Госдумы завершит свою работу. Выборы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.
Встречи Президента России Владимира Путина с депутатами Государственной думы являются устоявшейся практикой, как правило, они проводятся в качестве подведения итогов работы действующего созыва или обозначения задач для нового. До 2021 года такие встречи в Кремле проходили только с лидерами фракций, но с завершением работы VII созыва Госдумы практика изменилась, и президент начал встречаться со всем депутатским корпусом. Эта смена формата подчеркивает возросшую роль нижней палаты парламента, особенно с учетом принятия важных законов и конституционных поправок в последние годы.
За время работы нынешнего, VIII созыва, депутатам приходилось функционировать в экстраординарных условиях, связанных с пандемией COVID-19 и другими вызовами. В ходе одной из встреч с лидерами фракций Госдумы Владимир Путин заявлял, что главное для депутатов — это действовать в интересах России и решать задачи по повышению благосостояния граждан, обеспечению стабильного развития и улучшению демографии. Президент также обсуждает с депутатами вопросы внешней политики, борьбы с коррупцией, а также демографические инициативы.