Трамп обязал установить возле музея истории таблички о «неточной информации»
Президент США Дональд Трамп предписал установить временные предупреждения о «неточной информации» возле Национального музея американской истории в Вашингтоне, сообщает The Washington Post. Он входит в Смитсоновский институт, крупнейший в мире музейно-образовательный комплекс.
4 июля администрацией США был опубликован доклад о том, что Смитсоновский институт не представляет историю «вдохновляющим, объединяющим и достойным великой республики образом». Также учреждение обвиняется в продвижении «радикальной» левой идеологии и «экстремистского политического активизма».
Представители Смитсоновского института пока не комментируют указ господина Трампа. Ранее директор музея американской истории Антея М. Хартиг критиковала содержание доклада, ставшего причиной указа.
Юридически Смитсоновский институт независим от исполнительной власти, однако федеральное правительство контролирует значительную часть его финансирования. Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс входит в его попечительский совет.
В течение второго президентского срока Дональд Трамп активно вмешивался в работу крупных культурных учреждений и стремился контролировать их деятельность. В марте 2025 года он подписал указ «О восстановлении правды и здравомыслия в американской истории», направленный на корректировку трактовок расы и пола в Смитсоновском институте, в который входит Национальный музей американской истории. Ранее, в 2021 году, под давлением Белого дома из экспозиции Национального музея американской истории уже убирали упоминания о двух импичментах Дональда Трампа.
Подобные действия вписываются в общую тенденцию администрации Трампа, которая также взяла под контроль Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, назначив нового председателя совета директоров и уволив 17 членов, назначенных предыдущим президентом. Кроме того, политика инклюзивности, продвигаемая многими учреждениями, столкнулась с сопротивлением Дональда Трампа, который в день своей инаугурации 20 января 2025 года подписал указ о ликвидации программы DEI, называя её «дискриминационной».