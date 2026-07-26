Трамп обязал установить возле музея истории таблички о «неточной информации»

Президент США Дональд Трамп предписал установить временные предупреждения о «неточной информации» возле Национального музея американской истории в Вашингтоне, сообщает The Washington Post. Он входит в Смитсоновский институт, крупнейший в мире музейно-образовательный комплекс.

4 июля администрацией США был опубликован доклад о том, что Смитсоновский институт не представляет историю «вдохновляющим, объединяющим и достойным великой республики образом». Также учреждение обвиняется в продвижении «радикальной» левой идеологии и «экстремистского политического активизма».

Представители Смитсоновского института пока не комментируют указ господина Трампа. Ранее директор музея американской истории Антея М. Хартиг критиковала содержание доклада, ставшего причиной указа.

Юридически Смитсоновский институт независим от исполнительной власти, однако федеральное правительство контролирует значительную часть его финансирования. Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс входит в его попечительский совет.

Екатерина Наумова