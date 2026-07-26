В Британии обнаружили планы первого в истории применения химического оружия

Королевский военно-морской флот во время войны с США 1812–1815 годов планировал первое в мировой истории применение химического оружия. Информация об этом содержится в документах, хранящихся в Национальном архиве Шотландии, передает сообщает The Sunday Times.

План, предложенный капитаном Томасом Кокрейном, предполагал создание кораблей, наполненных серой. По замыслу капитана, их должны были поджигать в непосредственной близости от кораблей противника, чтобы находившиеся там моряки попали под воздействие отравляющего газа.

По словам историка Питера Мура, который нашел документы, капитан придумал использовать двуокись серы в качестве отравляющего вещества во время своей поездки в 1811 году по Италии. Там он увидел, как на серных рудниках образуется этот ядовитый газ.

План был представлен ведущим военачальникам, военным экспертам и членам королевской семьи. Его одобрили. Как утверждают историки, в других документах того времени упоминаются «корабли-вонючки». Их планировали использовать против американского флота. Однако химических атак не случилось. Причиной могли стать технические проблемы, не позволившие построить такие корабли до того, как война закончилась в 1815 году. Еще одно возможное объяснение — увольнение с военной службы самого Кокрейна. Незадолго до того, как отбыть к берегам США в 1814 году, он был уличен в биржевом подлоге.

Андрей Келекеев