Пожары в Астраханской области охватили 1,2 тыс. кв. м, загорелись 11 домов

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия масштабных пожаров в частном секторе Ахтубинского района и Черноярского округа Астраханской области. В поселке Нижний Баскунчак огонь охватил 12 строений, в том числе 8 жилых домов, площадь возгорания достигла 900 кв. м. В селе Зубовка пожар распространился на три дома, общая площадь — 300 кв. м.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к тушению пожара в Ахтубинском районе привлечены 25 человек и 8 единиц техники, включая пожарный поезд. К 14:20 мск пожар удалось локализовать. Подразделения принимают меры по защите соседних домовладений.

Параллельно пожарно-спасательные подразделения работают в селе Зубовка Черноярского округа. Здесь к ликвидации огня привлечены 9 человек и 6 единиц техники. Работу спасателей осложняют жаркая сухая погода и сильный ветер.