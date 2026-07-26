Путин подписал закон о минимальном доходе для трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из текста закона, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны обеспечивать доход, размер которого не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, где они работают. В случае трудоустройства в нескольких регионах расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом данная величина не должна превышать среднемесячную начисленную зарплату в регионе.

Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Социальный фонд — данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России — сокращенным.