Путин подписал закон о минимальном доходе для трудовых мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как следует из текста закона, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны обеспечивать доход, размер которого не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, где они работают. В случае трудоустройства в нескольких регионах расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом данная величина не должна превышать среднемесячную начисленную зарплату в регионе.
Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Социальный фонд — данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России — сокращенным.
Подписание данного закона является частью общей тенденции ужесточения миграционной политики в России, которая активно обсуждается с политических трибун и включает ряд законодательных инициатив. Например, с 2025 года должен заработать реестр контролируемых лиц для мигрантов с истекшими документами или совершивших правонарушения. Кроме того, в конце 2024 года МВД анонсировало масштабную реформу миграционного законодательства, направленную на усиление контроля за пребыванием мигрантов, включая сбор биометрических данных для контроля въезда и выезда. Также с 30 июня 2025 года планируется вводить цифровой профиль мигранта, что позволит отслеживать его местоположение и получать уведомления.
Закон, обязывающий трудовых мигрантов обеспечивать доход не ниже прожиточного минимума, был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности и подготовлен Минфином в рамках поручения Владимира Путина. Эти изменения направлены как на более полный учет мигрантов, так и на вывод их доходов из теневой экономики. Ранее, в конце 2024 года, Минстрой также предлагал прописывать в патентах для мигрантов конкретные компании для работы, чтобы усилить контроль и снизить текучесть кадров.