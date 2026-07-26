Бразилия запретила въезд в страну двум чиновникам Госдепа США

Министерство иностранных дел Бразилии отказало в визах двум высокопоставленным сотрудникам Государственного департамента США. Речь идет о помощнике госсекретаря США Райли Барнсе (он руководит бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений) и его заместителе Сэмуэле Сэмсоне. Они планировали посетить страну на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.

Представители министерства не стали объяснять причины отказа. По данным WP, господин Барнс и господин Сэмсон не получили визы, поскольку власти Бразилии посчитали, что задачей приезда чиновников была дискредитация предстоящих выборов в стране.

Первый тур выборов в Бразилии запланирован на 4 октября. Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва будет бороться за переизбрание с сенатором Флавиу Болсонару, отца которого, Жаира Болсонару, он победил в 2022 году. Сейчас господин Болсонару-старший, сторонник и союзник президента Дональда Трампа, отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.

Николай Зубов