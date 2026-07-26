Бразилия запретила въезд в страну двум чиновникам Госдепа США
Министерство иностранных дел Бразилии отказало в визах двум высокопоставленным сотрудникам Государственного департамента США. Речь идет о помощнике госсекретаря США Райли Барнсе (он руководит бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений) и его заместителе Сэмуэле Сэмсоне. Они планировали посетить страну на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.
Представители министерства не стали объяснять причины отказа. По данным WP, господин Барнс и господин Сэмсон не получили визы, поскольку власти Бразилии посчитали, что задачей приезда чиновников была дискредитация предстоящих выборов в стране.
Первый тур выборов в Бразилии запланирован на 4 октября. Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва будет бороться за переизбрание с сенатором Флавиу Болсонару, отца которого, Жаира Болсонару, он победил в 2022 году. Сейчас господин Болсонару-старший, сторонник и союзник президента Дональда Трампа, отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.
Ситуация с отказом в визах чиновникам Госдепа США со стороны Бразилии может рассматриваться в более широком контексте напряженных отношений между двумя странами, особенно на фоне заявлений США о вмешательстве в демократические процессы. В 2025 году Госдеп США в докладе о правах человека раскритиковал Бразилию, ЮАР и ряд европейских стран, в то время как критика союзников США была смягчена. В этом докладе отмечалось ухудшение ситуации с правами человека в Бразилии, особенно в судебной сфере, где, по утверждению Госдепа, подавляется свобода слова и преследуются сторонники бывшего президента. Такая ситуация сложилась на фоне конфликта между левым президентом Бразилии Лулой да Силвой и тогдашним президентом США Дональдом Трампом вокруг судьбы бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
В целом, отношения США с Бразилией многогранны и затрагивают как торговые, так и политические вопросы. США рассматривают Бразилию как возможного постоянного члена Совета Безопасности ООН, но при этом могут использовать механизмы давления. Например, Дональд Трамп в 2025 году анонсировал повышение пошлин на бразильские товары, что могло быть реакцией на предстоящий суд над Жаиром Болсонару, которого Трамп публично защищал. Подобные действия США могут вызывать ответные меры со стороны Бразилии, как это было в случае с пошлинами, когда Лула да Силва пообещал ввести ответные меры. При этом за несколько месяцев до этого Бразилия уже продемонстрировала свое несогласие с позицией США, отозвав своего посла в Израиле после того, как его президент был объявлен персоной нон грата. Также США ранее отказывали в выдаче виз российским дипломатам для участия в международных мероприятиях вне Вашингтона, что российское посольство назвало "вопиющим случаем" и нарушением обязательств США как принимающей стороны. Это создает прецедент для взаимных ограничений на дипломатическом уровне.