Бизнес-партнеры разошлись в расчетах

Суд в Мытищах продлил срок домашнего ареста совладельцу местного ООО «Гормаш Глобал» Дмитрию Милашу и его супруге Анастасии. По версии следствия, господин Милаш систематически похищал средства фирмы — в частности, он присвоил служебный автомобиль, фиктивно трудоустроил в компанию супругу и тратил корпоративные средства на личные расходы. Ущерб составил порядка 45 млн руб. Защита фигурантов настаивает на невиновности своих клиентов и называет уголовное преследование в отношении них попыткой рейдерского захвата фирмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Мытищинский горсуд Подмосковья 21 июля продлил срок домашнего ареста Дмитрию Милашу и его супруге Анастасии. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество, а также злоупотребление полномочиями.

Уголовное дело было возбуждено отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ МУ МВД России «Мытищинское» 23 апреля 2026 года. На следующий день по ходатайству следствия фигурантам была избрана мера пресечения. С заявлением о преступлении к силовикам обратился гендиректор ООО «Гормаш Глобал» (компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства) Сергей Новомлинцев через своих адвокатов.

Он сообщил, что господин Милаш с 2021 года владеет 45% уставного капитала компании и с тех пор определяет финансово-хозяйственные решения ООО «Гормаш Глобал».

Сам же господин Новомлинцев, по его собственным словам, в этот период «находился в зависимом положении» и «действовал под влиянием обмана и злоупотребления со стороны Милаша».

С февраля 2026 года в компании проводилась служебная проверка, которая, как говорится в заявлении, выявила «систематические хищения имущества и денежных средств».

По версии следствия, в июле 2021 года фирмой был приобретен BMW за 10 млн руб. В феврале 2025 года господин Милаш провел переоценку иномарки, во время которой искусственно занизил ее стоимость.

В итоге автомобиль был оценен в 588 тыс. руб. В мае того же года он ввел гендиректора в заблуждение относительного технического состояния автомобиля. Господин Милаш предложил использовать BMW в личных целях и в дальнейшем обещал возместить его стоимость компании.

Сначала фигурант оформил машину на свою мать, а после ее кончины переоформил на своего личного водителя по фамилии Павлов, «находящегося в полной зависимости от него». Стоимость автомобиля господин Милаш, вопреки взятым на себя обязательствам, фирме не возместил. Ущерб по этому эпизоду оценивается в размере порядка 7 млн руб.

В конце 2021 года господин Милаш, по материалам дела, фиктивно трудоустроил свою супругу Анастасию на должность руководителя обособленного подразделения ООО «Гормаш Глобал» в городе Учалы. Всего она получила в виде зарплаты и премий порядка 6 млн руб. Также господину Милашу вменяют в вину регулярное расходование корпоративных средств на личные поездки на суммы от 4 млн до 16 млн руб. Совокупный ущерб по всем эпизодам составил порядка 45 млн руб.

У адвоката господина Милаша Марины Чижовой имеется своя версия событий, о которых идет речь в деле. В ООО «Гормаш Глобал» трое учредителей: генеральный директор Сергей Новомлинцев (владел 10% уставного капитала), коммерческий директор Алексей Каширский (45%) и директор по развитию Дмитрий Милаш (45%).

По словам адвоката, именно господин Милаш после прихода в компанию в 2020 году вывел ее на годовую выручку в 20 млрд руб., однако в дальнейшем у него произошел конфликт с господином Каширским.

Тот, утверждает адвокат, втайне изменил устав, отменив право вето, а в марте 2026 года присоединил долю господина Новомлинцева к своей, получив 55% уставного капитала и контроль над компанией. За месяц до этого он назначил своим первым заместителем Олега Верховского, которому доверенность выдали еще до трудоустройства. Господина Милаша отстранили и заблокировали ему доступ к документам, говорит адвокат. После этого в полицию и было подано заявление, по которому было возбуждено уголовное дело.

Обыск у Анастасии Милаш, по словам адвоката, был проведен рано утром без разрешения суда, при детях. В ходе следственного мероприятия никаких улик, утверждает адвокат, обнаружено не было, однако Анастасии избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя она мать двоих малолетних детей. Арестована была и доля господина Милаша в уставном капитале компании (4,5 млрд руб.). Свидетель Павлов, в свою очередь, по утверждению адвоката, якобы признался, что в ходе допроса оговорил господина Милаша из страха. Все это, по мнению защиты, указывает на фабрикацию дел с целью рейдерского захвата доли господина Милаша в компании.

Ефим Брянцев