Власти Индии потребовали удалить Bitchat с GitHub из-за протестов

Индийский центр I4C при МВД потребовал удалить репозитории офлайн-мессенджера Bitchat Джека Дорси с GitHub, сообщил сам предприниматель в X. В I4C заявили, что архитектура приложения затрудняет перехват и расследования, а его могут использовать для координации протестов и распространения дезинформации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dar Yasin / AP Фото: AP Фото: Sharafat Ali / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Dar Yasin / AP Фото: AP Фото: Sharafat Ali / Reuters

Как сообщает The Times of India, приказ издан 23 июля на фоне антиправительственных акций в Дели. Протестующие использовали mesh-сети для связи при отключениях интернета. По данным Sensor Tower, за последние пять дней приложение в Индии скачали более 91 тыс. раз, а 23 июля число активных пользователей превысило 330 тыс.

Поводом для протестов стала отмена результатов вступительного экзамена в медицинские вузы из-за подозрений в утечке. Акции организованы «Партией тараканов». Накануне министр образования Дхармендра Прадхан объявил об отставке.

Подробнее о развитии событий в Индии — в материале «Не свои тараканы».