Четверо пострадали в ДТП в Прикамье

Сегодня утром на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли спасатели АСФ МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», а также экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МКУ «УГЗЭП» Фото: пресс-служба МКУ «УГЗЭП»

По информации МКУ, произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Мазда» и «ВАЗ». В результате ДТП пострадали водитель отечественного авто и две его пассажирки, а также водитель «Мазда». Все переданы бригадам скорой помощи. На месте происшествия специалисты провели стабилизацию авто.