В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону, где из-за ураганного ветра были повалены деревья, произошли обрывы линий электропередачи. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.
Фото: Telegram канал Главы города Ростова-на-Дону
«Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28», — написал господин Скрябин в канале «Макс». Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тыс. обращений от граждан.
«Службами зафиксировано падение более 1 тыс. деревьев. Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные — в работе», — добавил господин Скрыбин.
25 июля в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Нарушено движение десятков пассажирских поездов.
В Ростовской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится регулярно по различным причинам, не только из-за погодных условий. Ранее в 2025 году ЧС вводился в разных районах области из-за почвенной засухи, а также из-за последствий весенних заморозков, которые могли повлиять на урожай. Также ЧС объявляли из-за сильных снегопадов, что приводило к проблемам с движением на трассах и отключениям электричества.
Помимо природных явлений, режим ЧС в Ростове-на-Дону неоднократно вводился из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие инциденты приводили к повреждениям многоэтажных домов, ранениям и даже гибели людей, как это произошло в декабре 2025 года. В этих случаях мэр Александр Скрябин поручал организовывать оперативные штабы, оценивать ущерб и оказывать материальную помощь пострадавшим. Также режим ЧС вводился в отношении аварийных домов, которым угрожало обрушение, например, в 2024 году на улице Нариманова, где также проводилось расселение жильцов.