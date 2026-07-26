В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону, где из-за ураганного ветра были повалены деревья, произошли обрывы линий электропередачи. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Главы города Ростова-на-Дону Фото: Telegram канал Главы города Ростова-на-Дону

«Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28», — написал господин Скрябин в канале «Макс». Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тыс. обращений от граждан.

«Службами зафиксировано падение более 1 тыс. деревьев. Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные — в работе», — добавил господин Скрыбин.

25 июля в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Нарушено движение десятков пассажирских поездов.