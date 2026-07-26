С газ долой

В Нижнем Новгороде суд в третий раз освободил от наказания предпринимателя из Барнаула Максима Бязина, обвиненного сначала в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а затем — в мошенничестве под видом обслуживания газового оборудования. В 2019 году сотрудники его ООО «Городская газовая служба» поменяли шланг кухонной плиты в доме на улице Краснодонцев так, что спустя несколько месяцев в квартире произошел взрыв газа, девятиэтажку пришлось расселять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода в третий раз освободил от наказания предпринимателя из Барнаула Максима Бязина, которого обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности, а позднее — в мошенничестве под видом обслуживания газового оборудования. Решение суда опубликовано 26 июля. Как писал «Ъ», уголовное преследование владельца ООО «Городская газовая служба» тянется с 2021 года, его возбудили после того, как в 2020 году в многоквартирном доме на улице Краснодонцев, 17 произошел взрыв бытового газа. По фабуле дела, в 2019 году сотрудники компании поменяли шланг газовой плиты в квартире №93 на шестом этаже так, что через несколько месяцев произошла утечка. Во время взрыва газа хозяев не было в квартире, обошлось без жертв, однако дом был признан аварийным, почти 400 жильцов были расселены.

Следствие установило, что причиной взрыва стало нарушение инструкций по установке шланга. Сотрудники ООО, действуя без договора на обслуживание газового оборудования, убедили жильцов заменить деталь и вопреки инструкциям не стали ставить уплотнительную кольцевую прокладку между штуцером и газовым счетчиком, а посильнее закрутили резьбу шланга. Через девять месяцев штуцер разрушился, произошла утечка и взрыв, говорилось в материалах дела. Выяснилось, что руководитель ООО Максим Бязин не уведомил Госжилинспекцию о работе в Нижнем Новгороде, специалисты компании не были обучены и аттестованы, а слесарей нанимали по договорам подряда. На первом суде предприниматель не признал вину и доказывал, что сотрудники работали по договорам с жильцами, имели допуски к работе, лицензия на которые не требовалась, а с момента замены шланга прошло много времени и неизвестно, вмешивался ли еще кто-то в конструкцию позднее.

В 2023 году суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и назначил Максиму Бязину два года ограничения свободы, запретив три года работать с газовым оборудованием. Однако наказание отменили за истечением срока давности. После этого в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, приговор был обжалован и дело направили на новое рассмотрение. Суд признал Максима Бязина виновным по ст. 238 УК РФ, но снова освободил от наказания из-за истекших сроков давности. Уголовное дело возбудили в отношении менеджера «Городской газовой службы» по той же статье: следствие доказывало, что она заключила договор на обслуживание, которое привело к взрыву. Суд оправдал ее, решив, что менеджер не имела прямого отношения к установке оборудования.

В отношении Максима Бязина возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. Ему инкриминировали два эпизода хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По фабуле дела, в 2019-2020 годах он обманывал пенсионеров: под видом сотрудников газовой службы его предполагаемые подельники обходили квартиры и убеждали жильцов заменить газовое оборудование. Они запугивали людей угрозой взрыва и навязывали платные услуги, уточнили в суде. Предпринимателя признали виновным и назначили ему 200 часов обязательных работ. «От исполнения наказания Бязин освобожден в связи с истечением срока давности преступлений», — сообщили в суде.

После взрыва дома для его жильцов пришлось строить новое жилье, мэрия оценила ущерб в 488 млн руб. Девятиэтажку из пяти подъездов на Краснодонцев не снесли до сих пор.

Роман Рыскаль