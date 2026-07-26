В Оренбуржье возбудили уголовное дело за ложное сообщение о преступлении

В Первомайском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) в отношении местного жителя за ложное сообщение о преступлении. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, 65-летний житель обратился в полицию с заявлением о нанесении ножевых ранений. Он рассказал сотрудникам полиции, что у него произошел конфликт со знакомым, в результате которого односельчанин нанес ему несколько ударов в спину ножом.

Полицейские установили, что события, описанные мужчиной, не происходили. Заявитель оговорил своего знакомого, чтобы избежать уголовной ответственности в отношении бывшей жены, которая и нанесла ему удары кухонным ножом во время ссоры.

Руфия Кутляева