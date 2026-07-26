27 июля в Татарстане ожидается до +36 градусов

В понедельник, 27 июля, на территории Татарстана ожидается до +36 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью без существенных осадков. Днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25 градусов, днем прогреется до показателей от +31 до +36 градусов.

В Казани ночью без существенных осадков, температура составит от +23 до +25 градусов. Днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, максимальная температура составит от +32 до +34 градусов.

Влас Северин