Власти Ирака одобрили проект экспорта нефти через Сирию

Правительство Ирака одобрило проект по прокачке нефти через Сирию к Средиземному морю. Иракский кабинет министров одобрил меморандум с Сирией, но сроки, мощность и финансирование нового трубопровода пока не раскрываются, сообщает The National.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nabil al-Jurani / AP Фото: Nabil al-Jurani / AP

Новый маршрут позволит Ираку снизить зависимость от действующей ветки Киркук — турецкий Джейхан. Трубопровод до сирийского порта Банияс не работает несколько десятилетий из-за конфликтов и разрушений.

Помимо этого, правительство Ирака разрешило провести переговоры с консорциумом ConocoPhillips, TI Capital и Novaterra о разработке месторождения Аккас на западе страны.

Для Сирии, пишет The National, проект означает транзитные сборы и инвестиции в инфраструктуру. В июле США обсуждали с сирийскими и иракскими властями поставки нефти в обход Ормузского пролива, отмечает издание.