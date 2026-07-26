Власти Ирака одобрили проект экспорта нефти через Сирию
Правительство Ирака одобрило проект по прокачке нефти через Сирию к Средиземному морю. Иракский кабинет министров одобрил меморандум с Сирией, но сроки, мощность и финансирование нового трубопровода пока не раскрываются, сообщает The National.
Фото: Nabil al-Jurani / AP
Новый маршрут позволит Ираку снизить зависимость от действующей ветки Киркук — турецкий Джейхан. Трубопровод до сирийского порта Банияс не работает несколько десятилетий из-за конфликтов и разрушений.
Помимо этого, правительство Ирака разрешило провести переговоры с консорциумом ConocoPhillips, TI Capital и Novaterra о разработке месторождения Аккас на западе страны.
Для Сирии, пишет The National, проект означает транзитные сборы и инвестиции в инфраструктуру. В июле США обсуждали с сирийскими и иракскими властями поставки нефти в обход Ормузского пролива, отмечает издание.
Решение Ирака экспортировать нефть через Сирию является попыткой снизить зависимость от Ормузского пролива, который неоднократно сталкивался с блокировками из-за ближневосточных конфликтов. Ранее, после начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года, Ормузский пролив был фактически заблокирован, что привело к сокращению экспорта иракской нефти. Власти Ирака даже объявляли форс-мажор на месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, из-за невозможности экспорта. Этот морской путь, через который проходит до 20% мировых поставок нефти, является стратегически важным, и его блокировка существенно влияет на мировые энергетические рынки и цены на нефть.
Ирак является одним из крупнейших экспортеров нефти, и доходы от её продажи составляют до 95% бюджета страны. Поэтому поиск альтернативных маршрутов экспорта критически важен для его экономики. Нестабильность в регионе также побудила Ирак играть активную роль в качестве площадки для диалога между региональными игроками, включая Саудовскую Аравию и Иран, с целью деэскалации напряженности и восстановления стабильности. Это также связано с необходимостью защиты нефтяных капиталовложений России в Ираке, где крупные российские компании, такие как «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, реализуют значительные проекты.