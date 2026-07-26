Катастрофические лесные пожары во Франции и Испании, приведшие к эвакуации более четверти миллиона человек, остаются в центре внимания мировых медиа. И если наблюдатели за пределами зоны бедствия просто рисуют своим читателям страшные картины происходящего, то собственно французские и испанские аналитики ищут виновных в неспособности остановить пожары и находят их в государственных органах своих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лесной пожар в департаменте Жиронда (Франция) Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарная машина в пострадавшей от пожара коммуне Ле-Порж (Франция) Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарные борются с огнем в районе Лакано на юго-западе Франции Фото: Emma Da Silva / AP Лесной пожар в Жиронде Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожар в районе Бордо Фото: Emma Da Silva / AP Пожар в районе Бордо Фото: Emma Da Silva / AP Следующая фотография 1 / 6 Лесной пожар в департаменте Жиронда (Франция) Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарная машина в пострадавшей от пожара коммуне Ле-Порж (Франция) Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожарные борются с огнем в районе Лакано на юго-западе Франции Фото: Emma Da Silva / AP Лесной пожар в Жиронде Фото: Stephane Mahe / Reuters Пожар в районе Бордо Фото: Emma Da Silva / AP Пожар в районе Бордо Фото: Emma Da Silva / AP

The Times (Лондон, Великобритания) Пожары во Франции: «Это как в кино… Апокалиптическом» К вечеру субботы по всей Франции и Испании были эвакуированы четверть миллиона человек, включая туристов… А в это время службы по ЧС пытались взять под контроль самые масштабные лесные пожары в истории региона… В Бордо картина была апокалиптической. Солнце превратилось в призрачный оранжевый шар, а небо буквально задыхалось от света, в то время как пожар бушевал на 35 тыс. га… «У нас только одна пожарная машина… Мы просто даем домам сгорать»,— говорил один из пожарных.

La Vanguardia (Барселона, Испания) Пожары — чрезвычайная ситуация национального масштаба Ответственность лежит на всех. Самая очевидная — на поджигателях, виновных в некоторых пожарах. Их безрассудство подвергло риску даже самые хорошо защищенные леса. Но есть и другие виновники. Среди них — владельцы лесов, которые должным образом не поддерживают порядок на своих участках, не расчищают подлесок, не убирают поваленные ураганами деревья, превращая свои леса в бомбу замедленного действия… Свою долю ответственности несут и государственные органы. Особенно когда они настолько злоупотребляют своей властью по сокращению финансирования, что фактически способствуют тому, что мы остаемся беззащитными перед всепоглощающим огнем. А что возмущает еще больше, так это когда их ответ на пожары сводится к взаимным упрекам… С пожарами, конечно, так не борются. С ними борются долгосрочным планированием и железной координацией действий между всеми службами и ведомствами. Первого не хватало давно, а то, что некоторые не справляются и со вторым,— позор.

Le Diplomat (Париж, Франция) Жиронда: подтвердился худший сценарий. Выгорело более 42 тыс. га. Под угрозой — Бордо. А существующая модель финансирования на грани краха Притом что с 2022 года Франция выделила Украине десятки миллионов евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, национальные расходы на гражданскую оборону на протяжении многих лет остаются на уровне около €1 млрд. Такой низкий уровень готовности и защиты территории перед лицом угрозы, которая каждое лето все ближе подступает к крупным городам, вызывает удивление. Контраст поразителен… По всей стране… уже выгорело почти 98 тыс. га — это исторический рекорд. И дело не только в климате. Это, кроме того, результат хронического недофинансирования… Государство берет на себя незначительную долю финансирования, при этом требуя от департаментов и муниципалитетов нести основное бремя усилий, даже когда пожары выходят за пределы их традиционных границ… Нынешняя модель превращает департаменты в «финансистов последней инстанции» для проблемы, которая по своим масштабам и частоте является, по сути, национальной и даже европейской.

CGTN (Пекин, Китай) Франция и Испания ведут борьбу с масштабными лесными пожарами, которые распространяются по всему юго-западу Европы из-за жары и засухи Наши корреспонденты, посетившие районы, расположенные ближе всего к очагам пожаров, описывают масштабные разрушения: значительные участки леса превратились в обугленные остатки, а многочисленные очаги пожаров продолжают дымиться. Густой дым и взвешенные в воздухе частички пепла серьезно ухудшили видимость и качество воздуха, затрудняя дыхание людям, находящимся в этих районах… Пожары вызвали беспокойство в знаменитом французском винодельческом районе Бордо, где длительное воздействие дыма в период роста винограда может повлиять на урожай этого года… Одновременные чрезвычайные ситуации, связанные с лесными пожарами, подчеркивают растущее давление, которое испытывают страны Южной Европы в пожароопасный сезон… С 1980 года Европа нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, что делает ее самым быстронагревающимся континентом на Земле.

Подготовил Андрей Келекеев