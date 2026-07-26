Apple подписывает на лизинг

Apple запускает лизинг на свои устройства. Как пишет Bloomberg, такая программа стартует 28 июля в США. Новый сервис охватит большинство устройств. Финансовым партнером станет шведская Klarna.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Лизинг будет работать по подписке. Клиенты смогут досрочно погасить платежи и перейти на новую модель до истечения срока договора. По окончании аренды устройство можно выкупить, вернуть или обновить. Срок договора для смартфонов и часов составит два года, а для компьютеров и планшетов — три. В некоторых случаях предусмотрена дополнительная плата.

Таким образом, компания хочет повысить лояльность своих клиентов, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«Если просмотреть всю историю iPhone, то понятно, что на флагманскую модель цена потихонечку, но росла. Если вспомнить 2010 год, мы говорили о цене в районе максимум $500-600. Сейчас уже за $1 тыс. она перевалила. Естественно, это приводит к тому, что флагманские устройства становятся менее доступными, да и самому производителю намного выгоднее переходить на новую систему, так называемую подписочную модель.

В принципе, это сейчас наблюдается у всех компаний. В первую очередь такие предложения начали появляться у тех, кто разрабатывает программные продукты. С гаджетами, в принципе, то же самое.

Производитель получает лояльного к себе клиента, от которого он уже стабильно может получать планируемый заработок.

В случае классической модели, когда купленное устройство сильно устаревает или ломается, потребитель покупает себе новое. И здесь никто не даст гарантию, что он, допустим, не перейдет на другой бренд. Здесь, скажем так, самим компаниям выгоднее клиента держать при себе.

Что касается цен на устройства, то сейчас идет сильное давление из-за того, что у нас так называемый кризис полупроводников и памяти. Мы сталкиваемся с тем, что гаджеты с большим количеством оперативной памяти становятся дороже. Если уж посмотреть на какие-нибудь Android-смартфоны и китайские бренды, то они даже во флагманских устройствах уже несколько ограничивают объемы оперативки. Если раньше можно было найти смартфоны с объемом памяти в 24 Гб, то сейчас обычно ограничиваются 12 Гб или 16 Гб».

Сама Apple позиционирует лизинг как более выгодный вариант по сравнению с рассрочкой, которую компания постепенно свернет. Новая программа не включает AppleCare и не распространяется на отдельные бюджетные модели, а также на корпоративные и образовательные заказы. Ранее Apple рассматривала запуск собственной подписки, но отказалась от этой идеи в прошлом году. Похожие схемы уже существовали на российском рынке и пользовались популярностью, напомнил главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Уже неоднократно мы читали о том, что в сентябре iPhone могут подорожать до 30%.

Apple пытается диверсифицировать свои риски и сделать так, чтобы их телефоны продолжали покупать.

И модель лизинга — это еще одна возможность в США, помимо банковских кредитных историй, образовательных и корпоративных программ, покупать устройства Apple. Соответственно, сама компания будет получать еще больше денег, чем могла бы.

В России была история с беспроцентными кредитами в различных банках и магазинах. Так как у нас никогда не было официального Apple Store, то и программы такой быть не могло. В re:Store, если я верно помню, тоже предлагали рассрочку.

Что касается лизинга, то, кажется, только Samsung такой вариант вводил. То есть вы брали устройство и в течение года за него платили. В случае если вы в дальнейшем хотели продолжать им пользоваться, то можно было это делать, оплачивая подписку, пока не погасите полную стоимость устройства. В случае если было возникало желание его проапргейдить, то был вариант взять новое устройство и, соответственно, продолжать платить какую-то сумму, по-моему, она становилась больше. В целом, работало хорошо, насколько я знаю, люди активно пользовались этим.

При таком сценарии есть много разных нюансов, в том числе обязанность ремонтировать смартфон в официальном сервисе. Но в США с этим проблем не будет. Там если вы разбиваете телефон, то в любом случае идете в Apple Store. Как бы то ни было, нужно внимательно читать условия, если вы берете устройство и оно вам, по сути, полностью не принадлежит».

Кроме того, купленные в лизинг iPhone смогут отключать, если владелец перестанет за него платить. Такую функцию нашли в коде iOS 27. В случае просрочки большинство возможностей смартфона окажутся недоступны: останутся только звонки, настройки, кошелек и несколько базовых функций. При этом решение о блокировке принимает финансовая организация, а не сама Apple.

Астон О`Cалливан