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Apple подписывает на лизинг

Как будет работать программа на «яблочные» устройства

Apple запускает лизинг на свои устройства. Как пишет Bloomberg, такая программа стартует 28 июля в США. Новый сервис охватит большинство устройств. Финансовым партнером станет шведская Klarna.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Лизинг будет работать по подписке. Клиенты смогут досрочно погасить платежи и перейти на новую модель до истечения срока договора. По окончании аренды устройство можно выкупить, вернуть или обновить. Срок договора для смартфонов и часов составит два года, а для компьютеров и планшетов — три. В некоторых случаях предусмотрена дополнительная плата.

Таким образом, компания хочет повысить лояльность своих клиентов, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«Если просмотреть всю историю iPhone, то понятно, что на флагманскую модель цена потихонечку, но росла. Если вспомнить 2010 год, мы говорили о цене в районе максимум $500-600. Сейчас уже за $1 тыс. она перевалила. Естественно, это приводит к тому, что флагманские устройства становятся менее доступными, да и самому производителю намного выгоднее переходить на новую систему, так называемую подписочную модель.

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В принципе, это сейчас наблюдается у всех компаний. В первую очередь такие предложения начали появляться у тех, кто разрабатывает программные продукты. С гаджетами, в принципе, то же самое.

Производитель получает лояльного к себе клиента, от которого он уже стабильно может получать планируемый заработок.

В случае классической модели, когда купленное устройство сильно устаревает или ломается, потребитель покупает себе новое. И здесь никто не даст гарантию, что он, допустим, не перейдет на другой бренд. Здесь, скажем так, самим компаниям выгоднее клиента держать при себе.

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Что касается цен на устройства, то сейчас идет сильное давление из-за того, что у нас так называемый кризис полупроводников и памяти. Мы сталкиваемся с тем, что гаджеты с большим количеством оперативной памяти становятся дороже. Если уж посмотреть на какие-нибудь Android-смартфоны и китайские бренды, то они даже во флагманских устройствах уже несколько ограничивают объемы оперативки. Если раньше можно было найти смартфоны с объемом памяти в 24 Гб, то сейчас обычно ограничиваются 12 Гб или 16 Гб».

Сама Apple позиционирует лизинг как более выгодный вариант по сравнению с рассрочкой, которую компания постепенно свернет. Новая программа не включает AppleCare и не распространяется на отдельные бюджетные модели, а также на корпоративные и образовательные заказы. Ранее Apple рассматривала запуск собственной подписки, но отказалась от этой идеи в прошлом году. Похожие схемы уже существовали на российском рынке и пользовались популярностью, напомнил главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Уже неоднократно мы читали о том, что в сентябре iPhone могут подорожать до 30%.

Apple пытается диверсифицировать свои риски и сделать так, чтобы их телефоны продолжали покупать.

И модель лизинга — это еще одна возможность в США, помимо банковских кредитных историй, образовательных и корпоративных программ, покупать устройства Apple. Соответственно, сама компания будет получать еще больше денег, чем могла бы.

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В России была история с беспроцентными кредитами в различных банках и магазинах. Так как у нас никогда не было официального Apple Store, то и программы такой быть не могло. В re:Store, если я верно помню, тоже предлагали рассрочку.

Что касается лизинга, то, кажется, только Samsung такой вариант вводил. То есть вы брали устройство и в течение года за него платили. В случае если вы в дальнейшем хотели продолжать им пользоваться, то можно было это делать, оплачивая подписку, пока не погасите полную стоимость устройства. В случае если было возникало желание его проапргейдить, то был вариант взять новое устройство и, соответственно, продолжать платить какую-то сумму, по-моему, она становилась больше. В целом, работало хорошо, насколько я знаю, люди активно пользовались этим.

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При таком сценарии есть много разных нюансов, в том числе обязанность ремонтировать смартфон в официальном сервисе. Но в США с этим проблем не будет. Там если вы разбиваете телефон, то в любом случае идете в Apple Store. Как бы то ни было, нужно внимательно читать условия, если вы берете устройство и оно вам, по сути, полностью не принадлежит».

Кроме того, купленные в лизинг iPhone смогут отключать, если владелец перестанет за него платить. Такую функцию нашли в коде iOS 27. В случае просрочки большинство возможностей смартфона окажутся недоступны: останутся только звонки, настройки, кошелек и несколько базовых функций. При этом решение о блокировке принимает финансовая организация, а не сама Apple.

Астон О`Cалливан

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