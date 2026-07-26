Объем кредитования в Татарстане вырос на 22% за месяц

В июне 2026 года жители Татарстана оформили 108,07 тыс. розничных кредитов на общую сумму 43,95 млрд рублей. По сравнению с маем объем кредитования вырос на 22%, при этом количество выдач осталось почти без изменений. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

По итогам месяца республика заняла пятое место в России по объему выданных кредитов среди всех регионов. Лидерами остаются Москва (144,22 млрд руб.), Московская область (104,55 млрд руб.), Санкт-Петербург (71,06 млрд руб.) и Краснодарский край (46,09 млрд руб.).

За первое полугодие 2026 года совокупный объем кредитования в Татарстане достиг 210,32 млрд рублей, количество оформленных кредитов составило 586,96 тыс. При этом на каждые 100 жителей республики пришлось 14,7 новых кредита — это один из высоких показателей активности в стране.

В структуре розничного кредитования по России в июне лидирующую позицию заняла ипотека с долей 37,0%, сместив на второе место кредиты наличными (35,9%). Доля автокредитов сократилась до 13,5%, кредитных карт — до 12,5%.

Влас Северин