Хуситы заявили о сбитом саудовском беспилотнике Bayraktar Akinci
Яхья Сариа, представитель «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), заявил, что подразделение движения сбило разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci, принадлежащий Саудовской Аравии, над провинцией Эль-Джауф на севере страны.
До этого Яхья Сариа сообщал, что бойцы «Ансар Аллах» атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в портах Джизане и Янбу на побережье Красного моря. Возле НПЗ в Джизане зафиксировали большой столб дыма. Как сообщало агентство Reuters, трейдеры получили информацию о возможном повреждении хранилищ.
20 июля Яхья Сариа заявил, хуситы начинают морскую блокаду Саудовской Аравии. Заявление было сделано после удара по международному аэропорту Саны, который контролируется хуситами, со стороны Саудовской Аравии. Удар нанесли с целью помешать посадке иранского самолета, на борту которого находилась делегация хуситов, возвращавшаяся из Тегерана.
Хуситы, шиитское движение «Ансар Аллах», с 2014 года ведут борьбу против правительства Йемена, контролируя значительные территории страны, включая столицу Сану, где проживает около 80% населения. С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, проводящую военную кампанию против хуситов в Йемене. На протяжении этого конфликта хуситы регулярно наносят удары беспилотниками и ракетами по территории Саудовской Аравии, включая объекты нефтяной инфраструктуры Saudi Aramco и авиабазы, а также аэропорты (в частности, аэропорт Абха).
За время конфликта между хуситами и Саудовской Аравией неоднократно объявлялись перемирия, которые, однако, часто нарушались. Так, с апреля 2022 года стороны соблюдали режим прекращения огня, но договор о его продлении истек 2 октября [2022 года - информация может быть устаревшей], и хуситы вновь пригрозили атаками на нефтяные объекты. Отношения между Саудовской Аравией и хуситами характеризуются как постоянная борьба, где каждая сторона обвиняет другую в нарушении договоренностей и эскалации конфликта. В последнее время хуситы также активно атакуют суда, связанные с Израилем, США и Великобританией в Красном море и Индийском океане, объявляя о поддержке палестинского движения «Хамас».