Хуситы заявили о сбитом саудовском беспилотнике Bayraktar Akinci

Составлено ИИ-Ассистентъ

Хуситы, шиитское движение «Ансар Аллах», с 2014 года ведут борьбу против правительства Йемена, контролируя значительные территории страны, включая столицу Сану, где проживает около 80% населения. С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, проводящую военную кампанию против хуситов в Йемене. На протяжении этого конфликта хуситы регулярно наносят удары беспилотниками и ракетами по территории Саудовской Аравии, включая объекты нефтяной инфраструктуры Saudi Aramco и авиабазы, а также аэропорты (в частности, аэропорт Абха).

За время конфликта между хуситами и Саудовской Аравией неоднократно объявлялись перемирия, которые, однако, часто нарушались. Так, с апреля 2022 года стороны соблюдали режим прекращения огня, но договор о его продлении истек 2 октября [2022 года - информация может быть устаревшей], и хуситы вновь пригрозили атаками на нефтяные объекты. Отношения между Саудовской Аравией и хуситами характеризуются как постоянная борьба, где каждая сторона обвиняет другую в нарушении договоренностей и эскалации конфликта. В последнее время хуситы также активно атакуют суда, связанные с Израилем, США и Великобританией в Красном море и Индийском океане, объявляя о поддержке палестинского движения «Хамас».