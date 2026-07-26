Песков: Путин не пользуется городскими и мобильными телефонами
Президент России Владимир Путин никогда не использует городские или мобильные телефоны для связи с сотрудниками администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.
В 2022 году президент Владимир Путин поговорил по телефону с участницей акции «Ёлка желаний» А. Титаренко
Фото: пресс-служба президента РФ
По словам господина Пескова, глава государства для всех коммуникаций применяет исключительно специальную защищенную связь. Дмитрий Песков отметил, что во время отпусков сотрудники президентской администрации, как правило, лишены доступа к данным спецканалам.
В феврале Дмитрий Песков сообщал, что президент придерживается только защищенных каналов связи, сознательно избегая утечек информации. Такой подход, по словам господин Пескова, обеспечивает максимальную безопасность переговоров и исключает риски перехвата данных при общении с руководством страны.
Подход президента России Владимира Путина к использованию защищенных каналов связи, а не городских или мобильных телефонов, соответствует его общей стратегии обеспечения информационной и кибербезопасности. Эта тема регулярно обсуждается на совещаниях Совета безопасности, где затрагиваются вопросы угроз и вызовов информационной безопасности РФ, а также противодействия киберпреступлениям. Особое внимание также уделяется защите конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера.
Помимо использования защищенной связи, Владимир Путин не имеет личных страниц в социальных сетях. Однако администрация президента обеспечивает его дайджестами об актуальных темах в соцсетях. При этом, как ранее сообщалось, Владимир Путин всегда «на связи» с главами регионов страны, при необходимости глава Чечни Рамзан Кадыров может напрямую позвонить президенту.