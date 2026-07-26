МИД РФ: лишение экс-прокурора МУС Хана иммунитета поможет добиться его выдачи
Лишение бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, заявили в МИД России.
Экс-прокурор МУС Карим Хан
Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 24 июля большинством голосов отстранила от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
«Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД России.
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 2024 года в отношении Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске и не исполнял обязанности.
Международный уголовный суд (МУС) неоднократно оказывался в центре политических конфликтов и вызывал критику разных стран. Россия не признает юрисдикцию МУС, поскольку не участвует в Римском статуте, на основе которого был учрежден суд. Аналогично юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Израиль и другие государства. При этом Россия публично призывает страны-участницы выходить из МУС, считая, что суд "невозможно исправить изнутри" и он "подлежит роспуску", обвиняя его в коррупции и выполнении "заказов" заинтересованных стран.
В отношении прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в 2023 году, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в 2024 году, было возбуждено уголовное дело в Следственном комитете России (СКР) по статьям, включая привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. СКР заявлял, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом в юрисдикциях других стран, согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года. В ответ на действия МУС, МВД России объявило Карима Хана в розыск.