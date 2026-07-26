МИД РФ: лишение экс-прокурора МУС Хана иммунитета поможет добиться его выдачи

Лишение бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, заявили в МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-прокурор МУС Карим Хан

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters Экс-прокурор МУС Карим Хан

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 24 июля большинством голосов отстранила от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

«Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД России.

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 2024 года в отношении Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске и не исполнял обязанности.