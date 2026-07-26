Трое детей насмерть отравились газом в Махачкале

В Махачкале вечером 25 июля трое малолетних детей умерли от острого отравления бытовым газом в жилом доме. Как сообщает региональный Следственный комитет, дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, находившийся в доступном для них месте.

В результате утечки газа дети получили острое отравление и скончались на месте происшествия. В связи с этим СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Подозреваемым стал житель Махачкалы.

По факту происшествия прокуратура Дагестана инициировала проверку с целью установить причины и оценить соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также контроль за несовершеннолетними.