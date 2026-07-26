Группировку спасателей нарастили вдвое для поиска альпинистов на Эльбрусе

Численность группировки спасателей, задействованной в поиске пропавших альпинистов на Эльбрусе, увеличена вдвое — до 16 человек. В операции задействованы сотрудники Эльбрусского ПСО, центра «Лидер» и «Кавказ.РФ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Восхождение на Эльбрус совершала группа из семи человек. На высоте 5100 метров двоим участникам стало плохо. Спасатели обнаружили их тела, но не могут эвакуировать из-за непогоды. Один из альпинистов самостоятельно спустился и сообщил о трагедии, еще один участник группы позже был найден живым. Поиски четверых человек продолжаются.

По данным правоохранительных органов, погибшие — граждане Боснии и Герцеговины. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Спасатели продолжают прочесывать склоны в условиях ограниченной видимости и сильного ветра. Ситуация остается сложной, работы не прекращаются ни на час.